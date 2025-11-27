চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্রুততম ৫ হ্যাটট্রিক

খেলা ডেস্ক
৫. রবার্ট লেভানডফস্কি (১০ মিনিট ২২ সেকেন্ড)
২০২২ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় সালজবুর্গের বিপক্ষে ১০ মিনিট ২২ সেকেন্ডের মধ্যে তিন গোল করেন বায়ার্ন মিউনিখের লেভানডফস্কি। ম্যাচটিতে বায়ার্ন জেতে ৭–১ গোলের বড় ব্যবধানে।
৪. মাইক নিওয়েল (৯ মিনিট ১৭ সেকেন্ড)
১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে রোজেনবার্গের বিপক্ষে ৯ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে ৩ গোল করেছিলেন ব্ল্যাকবার্ন রোভারসের মাইক নিওয়েল। সে দিন ব্ল্যাকবার্ন জিতেছিল ৪–১ গোলে।
৩. বাফেতিম্বি গোমেজ (৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড)
২০১১ সালের ডিসেম্বরে দিনামো জাগরেবের বিপক্ষে ৪ গোল করেছিলেন লিওঁর বাফেতিম্বি গোমেজ। এর মধ্যে ফ্রান্সের এই স্ট্রাইকার হ্যাটট্রিক করেন ৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে। গ্রুপ পর্ব পার হতে সেদিন লিওঁর দরকার ছিল জয়, যা দলটি পেয়েছিল ৭–১ ব্যবধানে।
২. কিলিয়ান এমবাপ্পে (৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ড)
২০২৫ সালের নভেম্বরে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ৬ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের মধ্যে তিন গোল করেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই হ্যাটট্রিকের প্রথম গোলের আগে পিছিয়ে ছিল রিয়াল। কিন্তু পরে জিতেছে ৪–৩ গোলে।
১. মোহাম্মদ সালাহ (৬ মিনিট ১২ সেকেন্ড)
চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের দ্রুততম হ্যাটট্রিক এটি। ২০২২ সালের অক্টোবরে রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডের মধ্যে তিন গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। এই ম্যাচে ৬৮তম বদলি নেমে ৭৬, ৮০ ও ৮১তম মিনিটে তিনি গোল করেন। লিভারপুল জেতে ৭–১ গোলে।