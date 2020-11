জিডিপি বিতর্ক ও বাংলাদেশের অর্জন  

জিডিপির গাণিতিক সমীকরণ বিবেচনা করা যাক। কোনো দেশের জিডিপি প্রকাশের জন্য রয়েছে তিনটি ভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ। (১) উৎপাদন গণনা পদ্ধতি, (২) আয় নিরূপণ পদ্ধতি এবং (৩) ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি। উৎপাদন গণনা পদ্ধতির গাণিতিক সমীকরণ হলো GDP = VA, (এখানে VA- Value Addition)। এই সমীকরণের মাধ্যমে কোনো দেশের উৎপাদিত সব পণ্য এবং পরিষেবার সামগ্রিক ‘চূড়ান্ত মূল্য সংযোজন’ যোগ করে জিডিপি নিরূপণ করা হয়ে থাকে। আয় নিরূপণ পদ্ধতির সমীকরণ হলো GDP = W + OS + TSP, (এখানে W- compensation of wages /শ্রম ব্যয়, OS- operating surplus / খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট লাভ, ভাড়া, সুদ, অবমূল্যায়ন ইত্যাদি এবং TSP- taxes less subsidies on products / ভর্তুকি বাদ দিয়ে পণ্যের ওপর অর্পিত কর)। এই পদ্ধতি দেশের চূড়ান্ত আয়ের দিকে নজর রাখে। আয়কে ভাগ করা হয়েছে তিনটি খাতে। শ্রম শ্রেণির আয়, যা শ্রমিকের মজুরি দিয়ে গণনা করা হয়, খরচ বাদ দিয়ে বিভিন্ন উৎপাদন খাতের আয় এবং ভর্তুকি বাদ দিয়ে সংগৃহীত কর। ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতির সমীকরণ হলো GDP= C + G + I + NX (এখানে C=consumption/ বেসরকারি যত খরচ, G=government spending /সরকারি খরচ, I=Investment/ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাবদ খরচ এবং NX=net exports/ সাকল্য আমদানি-রপ্তানি খরচ)। এই সমীকরণের মাধ্যমে কোনো দেশে এক অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সব ব্যয় যোগ করে জিডিপি নিরূপণ করা হয়ে থাকে।