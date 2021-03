বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চারটি ই-পোস্টার প্রকাশ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে চারটি ই-পোস্টার প্রকাশ করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। ই-পোস্টারগুলো জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন, অনলাইন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কমিটি।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ই-পোস্টারগুলোর শিরোনাম করা হয়েছে ‘মুক্তির মহানায়ক’, ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’, ‘MUJIB 100 BIRTH CENTANARY OF THE FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN’ এবং ‘মুজিব চিরন্তন THE ETERNAL MUJIB’। বিজ্ঞপ্তি