মহামারি যেভাবে ইতিহাস বদলে দেয়

দেশভাগ ও ম্যালেরিয়া

বাংলা ভাগের পেছনেও মহামারির পরোক্ষ ভূমিকা দেখা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষে ১১টি বড় আকারের মহামারি ঘটে। এরপরও ১৯২০ সাল পর্যন্ত কলেরা, ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগের মহামারিতে অনেক প্রাণহানি ঘটে। ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে ব্রিটিশ ভারতে প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটে। অখণ্ড বাংলার পশ্চিমাঞ্চলেই এই মহামারিগুলো বেশি ধ্বংসলীলা চালায়। ১৮৭৪-১৮৭৮ পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ কালাজ্বরে মারা যেত। ১৮৯৬-১৯০০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৬ লাখে।

ব্রিটিশ ভুল নদীশাসনব্যবস্থার কারণেই যে ম্যালেরিয়া মহামারি ঘটছে, তা ব্রিটিশ নদীবিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইলকক্স তাঁর বাংলার নিজস্ব সেচব্যবস্থা বইয়ে দেখিয়ে দেন। ব্রিটিশের তৈরি ভুল বাঁধ ও রেলের অবকাঠামোর কারণে সৃষ্টি হওয়া জলাবদ্ধতাকে ম্যালেরিয়াবাহী মশার জন্য দায়ী করেন ব্রিটিশ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। (বাংলার নিজস্ব সেচব্যবস্থা: উইলিয়ম উইলকক্স, ২০২১, ডাকঘর)

১৮৭১-১৯৩১ সাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ১২.৮৫ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা ছিল মাত্র ১.৪ শতাংশ, মধ্যবাংলায় ৫.৪ শতাংশ এবং উত্তর বাংলায় ৫.২ শতাংশ। এসব মহামারিতে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা কমে যায়, অনেকে দেশান্তরী হয়। কম আক্রান্ত পূর্ব বাংলার বিপুল কৃষকেরাই পরের যুগে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ ও পাকিস্তান আন্দোলনে গতি দেন। দেশভাগের আগে দেখা যায় যে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা পশ্চিম বাংলার তুলনায় বেশি এবং তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। পূর্ব বাংলার আয়তন পশ্চিম বাংলার চেয়ে ছিল বড় এবং কৃষক পরিবারের সদস্যসংখ্যাও থাকে বেশি। মহামারির সুদূরপ্রসারী অভিঘাতে বাংলার বড় অংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পূর্ব বাংলার মুসলমানদের হাতে আসে। (Kohei Wakimura: ‘Indian Economy and Disasters during the Late 19th Century’)