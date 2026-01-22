হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কামরুল রিমান্ডে

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সভাপতি কামরুল হাসান রিপনের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম এই আদেশ দেন।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের এই হত্যা মামলায় কামরুলকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আনোয়ার হোসেন বলেন, আজ বেলা একটার পর কামরুলকে আদালতে আনা হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিলে চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়। শুনানি শেষে কামরুলের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
১৯ জানুয়ারি রাতে কামরুলকে আটক করে ভাটারা থানায় সোপর্দ করে ‘জনতা’। ২০ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় তাঁর রিমান্ড আবেদন করা হয়। আবেদনটি করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রাসেল সরদার। সেদিন কামরুলকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে রিমান্ড শুনানির জন্য ২২ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেলা দেড়টার দিকে ছাত্র-জনতা শাহবাগের উদ্দেশে মিছিল বের করেন। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় পৌঁছালে অতর্কিত হামলা হয়। এ সময় দীন ইসলাম নামের একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।
এ ঘটনায় গত বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা হয়।