বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৬ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

‘আবর্জনার মতো লাগে’, তাই বিভাজকের অর্ধশত বকুলগাছ কাটলেন তিনি

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার বেলতলী এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভাজকে থাকা বকুলগাছগুলো কাটা হয়েছে। কোথাও আগুনে পোড়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। গত বুধবার দুপুর ১২টার দিকে তোলা
ছবি: প্রথম আলো

বেলতলী এলাকায় মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের পাশে দেড় দশক ধরে চা বিক্রি করেন স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল কুদ্দুস। বকুলগাছগুলোর প্রসঙ্গ তুলতেই ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, ‘রাস্তার ওই পাশে গিয়া টিনের ঘরে জিজ্ঞেস করেন। কত সুন্দর গাছডি কাইট্টা ফালাইছে। আহ, কত সুন্দর আছিলো বকুলগাছডি। সে বকুলগাছ কাইট্টা ডিভাইডারে কলাগাছ আর শাকসবজি লাগাইছে।’
বিস্তারিত পড়ুন...

সরকারের টাকায় সচিবের বাড়ির কবরস্থান উন্নয়ন, বরাদ্দ ২৪ লাখ টাকা

আটটি প্রকল্পের মাধ্যমে চলছে সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদীর পারিবারিক কবরস্থানের উন্নয়নকাজ। সম্প্রতি ময়মনসিংহের ফুলপুরের নিজ আশাবট গ্রামে

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম নিজ আশাবট। এই গ্রামের একটি কবরস্থানের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, উন্নয়ন এবং সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার নামে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আটটি ছোট প্রকল্প নিয়েছে জেলা পরিষদ। বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট ২৪ লাখ টাকা।
বিস্তারিত পড়ুন...

এক আসামি বলছেন, ফাঁদে ফেলে হত্যা, আরেকজন বলছেন, ত্রিভুজ প্রেম, দুই তথ্য দিল র‍্যাব ও পুলিশ

রাজধানীর হাইকোর্ট মোড় এলাকায় কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হককে (৪২) হত্যা করা হয়

রাজধানীর হাইকোর্ট মোড় এলাকায় কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হক (৪২) হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র‍্যাব। গ্রেপ্তারের তথ্য ও হত্যাকাণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে শনিবার পৃথক সংবাদ সম্মেলন করেছে পুলিশ ও র‍্যাব। সেখানে দুই আসামির জবানবন্দিতে দুই রকম তথ্য পাওয়ার কথা জানা গেছে।
বিস্তারিত পড়ুন...

ভারত-পাকিস্তানের রাজধানীতে ‘বিরল’ বিস্ফোরণ কী বার্তা দিল

দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের জন্য বিস্ফোরণগুলো রাজনৈতিকভাবে এক তীব্র সতর্কবার্তা।

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর ফরেনসিক দলগুলো একটি পুড়ে যাওয়া গাড়ির ধ্বংসাবশেষ খুঁটিয়ে দেখছিল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই, ইসলামাবাদের বিচারিক কমপ্লেক্সের বাইরে ঘটে এক আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা। এই দুটি প্রাণঘাতী হামলা কারা করল তা এখনো জানা যায়নি। জানা যায়নি হামলা দুটির কোনো যোগসূত্র আছে কি না!
বিস্তারিত পড়ুন...

আইপিএল ২০২৬: কোন দলে কে থাকলেন, কারা কোথায় গেলেন

আইপিএল ট্রফি

২০২৬ আইপিএলের নিলামের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর খেলোয়াড় ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার শেষ দিন ছিল আজ। আবার কয়েকজন খেলোয়াড় ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে দলও বদল করেছেন। ভারতের স্পোর্টস্টার অনলাইন জানিয়েছে ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে হতে পারে আইপিএলের নিলাম।
বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন