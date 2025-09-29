শুভ সকাল। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
পুরোনো একটা প্রবাদ আছে। 'মধ্য এশিয়ার দখল যার, ইউরেশিয়ার কর্তৃত্ব তার।' প্রবাদটির কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানেন কি না, কে জানে। তবে তাঁর কথার সূত্র ধরে প্রবাদটির প্রসঙ্গ নতুন করে সামনে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প বারবার বলেছেন, আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ তাঁর দেশ ফিরে পেতে চায়।
খাগড়াছড়ি জেলা শহর এখন থমথমে। সব দোকানপাট বন্ধ। লোকজনের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক। তবে পুলিশ বলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এদিকে জুম্ম–ছাত্র জনতা তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধসহ তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে আজ ঘোষণা দিয়েছে। জুম্ম–ছাত্র জনতা নামের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা বিবৃতিতে তা জানানো হয়। এতে তারা আট দফা দাবি দিয়েছে।
বিজয়ের সিনেমার সংলাপ দর্শকদের মুখে মুখে থাকে। তাঁর স্টাইল তামিলের তরুণদের মধে৵ প্রভাব ফেলে। বক্স অফিসে তিনি থাকেন এগিয়ে। মানবিকভাবে তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকেন। নানা কারণে দর্শকদের কাছে তুমুল আলোচিত নাম থালাপতি বিজয়।
সড়কের অবৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ—কোনো যানবাহনই উচ্ছেদ করতে পারছে না সরকার। এ কাজ করতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। তবে তারাও এগোতে পারেনি। ফলে এসব যান সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বাড়াচ্ছে।
এশিয়া কাপ শেষ হলেও নাটক শেষ হয়নি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তখনো মঞ্চেই ছিলেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভি। কিন্তু তিনি ছিলেন একবারেই নীরব।
