জনগণের মধ্যে নির্বাচনী আমেজ এলে অপরাধ আরও কমে আসবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দেশে অপরাধের সংখ্যা কমছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, জনগণ যখন নির্বাচনী আমেজে চলে আসবে, তখন অপরাধ কমে আসবে।
আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন। আইনশৃঙ্খলায় ডিএমপির সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে ২০টি গাড়ি হস্তান্তর উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ঢাকায় এখন ঝটিকা মিছিলের সংখ্যা কমে আসছে। একবার মিছিল থেকে ২৪৪ জনকে হাতেনাতে ধরা হলো। তারপর থেকে সংখ্যাটা অনেক কমে এসেছে। সবার সহযোগিতা পেলে এগুলো আরও কমে আসবে। আরেকটি বিষয় হলো, সবাই যখন ইলেকশন মুডে (নির্বাচনী আমেজ) চলে আসবেন, তখন অপরাধগুলো আরও কমে যাবে।
নির্বাচন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হয় নির্বাচন কমিশনের। তবে ভালো নির্বাচনের জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ‘স্টেকহোল্ডার’ হলো জনগণ। জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হয়ে যাবে, তখন কোনো কিছুই সেটি আটকাতে পারবে না। জনগণ হলো সবচেয়ে বড় ‘ফ্যাক্টর’। জনগণ নির্বাচন নিয়ে খুবই সচেতন। যত দিন যাবে, এ নিয়ে আলোচনাও তত বেশি হবে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর হয়, সেদিকে সবার চেষ্টা থাকবে।
সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সদস্যরা মারধরের শিকার হয়েছেন, এমন পরিস্থিতির বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই সংখ্য আগের থেকে একটু কমে এসেছে। তবে কয়েক দিন আগে নরসিংদীতে এক পুলিশের ওপর হামলার একটি ঘটনা ঘটেছে। এখন জনগণ যদি আস্তে আস্তে সচেতন হন এবং তাঁরা যদি বুঝতে পারেন এই কাজগুলো খারাপ, তখন জনগণই এসব সমস্যার প্রতিকার করবেন। কারণ, সবকিছুর মূলে তো জনগণ।