ঢাকা-২ আসন থেকে আলাদা করা তিনটি ওয়ার্ড পুনর্বহালের দাবি এলাকাবাসীর

ঢাকা–২ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁরা কামরাঙ্গীরচর থানার অন্তর্গত ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে ঢাকা-২ আসন বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে ওই এলাকার কয়েক শ বাসিন্দা মানববন্ধন করে এই দাবি জানান। তাঁরা বলেন, আসনটি থেকে তিনটি ওয়ার্ড আলাদা করার কারণে মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। কারণ, এই তিন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন থেকে কেরানীগঞ্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
বাসিন্দারা জানান, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটের বিরুদ্ধে ৩টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৩০০ আবেদন জমা পড়েছে। তাঁরা সবাই ঢাকা–২ আসনের সঙ্গে থাকার পক্ষে। তাঁরা মনে করেন, নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তের ফলে একটি নির্দিষ্ট পক্ষ সুবিধা পাবে।
গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে কামরাঙ্গীরচর থানার ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা-১০ আসন এবং ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা–৭ আসনে যুক্ত করা হয়।
আজ নির্বাচন কমিশনের শুনানি শেষে এই আসনের বাসিন্দা আসাদ পারভেজ বলেন, ‘আলাদা করা তিনটি ওয়ার্ডকে আমরা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করেছি। এই এলাকার মানুষ ভৌগোলিকভাবে কেরানীগঞ্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু কমিশনের নতুন সিদ্ধান্তে দুটি ওয়ার্ড লালবাগ ও একটি ওয়ার্ডকে ধানমন্ডির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয়।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজ তৃতীয় দিনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন কমিশনে। ৬টি জেলার ২৮টি সংসদীয় আসনের প্রতিনিধিরা এদিন শুনানিতে অংশ নেন। মোট ৩০৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করে নির্বাচন কমিশন। এসব আবেদনে ২৫৯টি আপত্তি (বিপক্ষে) এবং ৫০টি পরামর্শ (পক্ষে) আসে।
শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনসহ চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুনানিতে অংশ নেন মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন আসনের প্রতিনিধিরা। আর বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শুনানিতে ঢাকার ১৩টি আসনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এসব আসন থেকে পক্ষে–বিপক্ষে আবেদন নিয়ে প্রতিনিধিরা শুনানিতে অংশ নেন।
শুনানিতে অংশ নেওয়া বিভিন্ন আসনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটের ওপর আপত্তি বা সংযুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা আপনাদের মতামত লিপিবদ্ধ করছি।’