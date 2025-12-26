বিমানবন্দর সড়কসহ ৩০০ ফিট এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালাবে বিএনপি

রাজধানীর পূর্বাচলের জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে (৩০০ ফিট), বিমানবন্দর সড়কসহ সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট বর্জ্য-আবর্জনা সরাতে আজ শুক্রবার সকালে বিএনপির পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হবে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টায় বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলা হয়।
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে গতকাল সপরিবার দেশে ফেরেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তিনি যান পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায়। বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচলের সংবর্ধনামঞ্চ পর্যন্ত সাড়ে ছয় কিলোমিটারের এই যাত্রাপথ ছিল লোকে লোকারণ্য। পরে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের পোস্টে বলা হয়, তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে অভূতপূর্ব জনসমাবেশে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর সড়ক ও সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট সব বর্জ্য অপসারণের কার্যক্রম আজ সকালে শুরু হবে। ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি স্বেচ্ছাশ্রমে এ কাজ করবে।
তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিনও এ বিষয়ে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে, এয়ারপোর্ট রোড ও সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট সব বর্জ্য-আবর্জনা জনস্বার্থ বিবেচনায় অপসারণে বিএনপির পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আজ সকালে শুরু হবে।
এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম–উদ্যোগে যেসব নেতা-কর্মী, সমর্থক ও স্বেচ্ছাসেবী অংশ নেবেন, তাঁদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাহদী আমিন। একই সঙ্গে গতকালের গণজোয়ারে অংশগ্রহণকারী সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।