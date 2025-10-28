জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতা পুরস্কার পেলেন ১৫ জন

রাশেদা কে চৌধূরী
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বড়ই অভাব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটি আরও বেশি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের খুবই খারাপ অবস্থা। রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নারী সর্বত্রই উপেক্ষিত। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর যে প্রত্যাশা ছিল, সেটি ফিকে হয়ে আসছে। বৈষম্য আরও বাড়ছে। নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে; কিন্তু অংশীদারত্ব নেই। গণমাধ্যমেও নারীর উপস্থিতি আছে; কিন্তু নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজকে সামনে আসতে হবে।
কামাল আহমেদ
প্রধান, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন
অনেক প্রতিষ্ঠানের কনটেন্টে সংবেদনশীলতার অভাব আছে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে দেখা যায়। এখন ভাইরালের সময় যাচ্ছে, যাচাই হচ্ছে না। কনটেন্ট ক্রিয়েশন যে পর্যায়ে গেছে, তাতে বিদ্বেষ ও ঘৃণা চাষের জায়গা তৈরি হয়েছে। এতে নারীরা বেশি শিকার হচ্ছেন। এর বিপদগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। কোনটা সাংবাদিকতা আর কোনটা অপপ্রচার, তা বের করতে মিডিয়া লিটারেসির উদ্যোগ নিতে হবে।
হালিদা হানুম আখতার
সদস্য, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন
গণমাধ্যম খুবই শক্তিশালী মাধ্যম। আমাদের গণমাধ্যমের লেন্সে পরিবর্তন দরকার। গণমাধ্যম ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করে। কথা দিয়ে, তথ্য দিয়ে, ছবি দিয়ে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে আনতে হবে। এ ধরনের গণমাধ্যম পুরষ্কারের আয়োজন আরও দরকার।
কবিতা বোস
কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ঢাকার নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ‘সমতায় তারুণ্য: ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটি’ প্রকল্পের উদ্যোগে আজকের এই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হচ্ছে।
রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যমই আমাদের দেখায় সমাজের এবং বাস্তবতার চিত্র। গণমাধ্যমকর্মীরা শুধু সংবাদই প্রকাশ করেন না—তাঁরা মানুষকে ভাবতে শেখান, প্রশ্ন করতে শেখান, এবং সত্যের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।
তাই গণমাধ্যমকর্মীরা আমাদের পথ দেখাবেন, কোথায় পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে, এবং কোথায় নারী, পুরুষ, শিশু বা বিভিন্ন পরিচয়ের এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা পিছিয়ে পড়ছেন বা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন; এমন এক দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবেন, যেন তা সবার সমান মর্যাদা নিশ্চিত করে।
একটি বিশেষজ্ঞ জুরিবোর্ডের মূল্যায়নে গত এক বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন ও কনটেন্ট থেকে ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিক মনোনীত হয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং মনোনীত সবাইকে অভিনন্দন জানাই।
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কাজ করছে এমন একটি সমাজের জন্য যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, কেউ বাদ পড়বে না, এবং প্রত্যেকে নিজের স্বপ্নপূরণের সুযোগ পাবে। আমরা চাই এমন এক সাংবাদিকতা, যা নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং সহযোগী হিসেবে তুলে ধরে। যা সমাজে সম্মান, সমতা, সমদর্শিতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে।
সমাজের উন্নয়নে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা জানি, আমাদের সমাজে এখনো অনেক গৎবাঁধা ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে। কিন্তু আমি আশাবাদী, আমাদের তরুণেরা সাহসী, আমাদের গণমাধ্যমকর্মীরা সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা এ অবস্থার পরিবর্তন করবেন।
নিশাত সুলতানা
ডিরেক্টর (ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমিউনিকেশন)
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
সমতার বিষয়টি শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না; বরং এটি হতে হবে বিশ্বাসের জায়গা থেকে, যা প্রতিফলিত হবে আমাদের প্রতিদিনের কাজে ও চর্চায়। একমাত্র তখনই সেই অনুভূতি আমাদের পেশাগত দায়িত্বকে ছাপিয়ে যেতে পারবে; তা হয়ে উঠবে আমাদের জীবনবোধের অংশ।
মনিরা শরমিন
সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যয়ন শাখা
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র বাংলাদেশে খুব কম। আমরা সমতার কথা বলতে চাইলে এ রকম একটি প্ল্যাটফর্ম দরকার, যেখানে সবার কথাই আমরা বলতে পারব। জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়ে এই রকম আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে।
সুমনা শারমীন
সহযোগী সম্পাদক
প্রথম আলো
সাংবাদিকের জেন্ডার সংবেদনশীল মন থাকা জরুরি। যিনি তথ্য সংগ্রহ করেন, আর যিনি খবর সম্পাদনা করেন, দুজনের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। জেন্ডার সংবেদনশীল মন নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা কাজ করলে পরিবর্তন সম্ভব। প্রথম আলোতে একটি নারী নীতি আছে। আমরা নিজেরা সেটি মানি, যাঁরা বাইরে থেকে লেখেন, তাঁদেরও সেটি মেনে চলতে হয়।
ইফতিখার উল করিম
সিনিয়র ম্যানেজার,
জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট
আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ঢাকার নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের কর্মকর্তাদের, যাঁরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা করছেন। ধন্যবাদ জানাই প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে, যারা ‘সমতায় তারুণ্য: ইয়ুথ ফর ইকুয়ালিটি’ প্রকল্পে আমাদের সঙ্গী করেছে। সমাজে সমতার বোধ তৈরি করতে সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।
ক্যাটাগরি: জাতীয় দৈনিক
চ্যাম্পিয়ন
মো. শাহেরীন আরাফাত
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, সমকাল
ক্যাটাগরি: টিভি রিপোর্ট
চ্যাম্পিয়ন
তাসলিমা মেহেরিন এ্যানি
নিউজ রিপোর্টার,
এখন টিভি
ক্যাটাগরি: স্থানীয় সংবাদপত্র
চ্যাম্পিয়ন
আওয়াল শেখ
বিশেষ প্রতিবেদক, দৈনিক জন্মভূমি, খুলনা
ক্যাটাগরি: অনলাইন রিপোর্ট
চ্যাম্পিয়ন
জুবায়ের আহমেদ
নিজস্ব প্রতিবেদক,
বাংলা ট্রিবিউন (বর্তমানে কালের কণ্ঠ–তে কর্মরত)
ক্যাটাগরি: বিজ্ঞাপন (টিভি)
চ্যাম্পিয়ন
শাহেদ শাহরুখ
পরিচালক,
ট্রিম পিকচার
ক্যাটাগরি: জাতীয় দৈনিক
রানারআপ
মানসুরা হোসাইন
বিশেষ প্রতিবেদক,
প্রথম আলো
ক্যাটাগরি: জাতীয় দৈনিক
রানারআপ
রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র স্টাফ করেসপনডেন্ট,
ডেইলি সান
ক্যাটাগরি: জাতীয় দৈনিক
রানারআপ
নাজনীন আখতার
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক,
প্রথম আলো
ক্যাটাগরি: জাতীয় দৈনিক
রানারআপ
জাফর ইকবাল
নিজস্ব প্রতিবেদক (অনুসন্ধান),
দৈনিক কালবেলা
ক্যাটাগরি: টিভি রিপোর্ট
রানারআপ
জিনিয়া কবির সূচনা
সিনিয়র রিপোর্টার,
চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর
ক্যাটাগরি: স্থানীয় সংবাদপত্র
রানারআপ
শরীফুল রুকন
প্রধান প্রতিবেদক,
একুশে পত্রিকা, চট্টগ্রাম
ক্যাটাগরি: অনলাইন রিপোর্ট
রানারআপ
আল-আমিন হাসান আদিব
নিজস্ব প্রতিবেদক,
জাগোনিউজ২৪ ডট কম
ক্যাটাগরি: অনলাইন রিপোর্ট
রানারআপ
আরাফাত জোবায়ের
সিনিয়র স্পোর্টস রিপোর্টার,
ঢাকা পোস্ট
ক্যাটাগরি: অনলাইন রিপোর্ট
রানারআপ
ইয়াসির আরাফাত রিপন
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক,
জাগোনিউজ২৪ ডট কম
ক্যাটাগরি: বিজ্ঞাপন (টিভি)
রানারআপ
হাসান রেজাউল
পরিচালক,
যন্ত্রাক্ষি ফিল্মস
জুরিবোর্ডের প্রধান
পারভীন সুলতানা রাব্বী
পরিচালক (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল),
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো)
ড. সানজীদা আখতার
অধ্যাপক,
উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শেখ শফিউল ইসলাম
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান,
মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ,
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
সহযোগী অধ্যাপক,
নৃবিজ্ঞান বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সজীব সরকার
চেয়ারপারসন,
জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ,
সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি