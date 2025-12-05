রাজধানীর ম্যাভেনউড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী আনান মুস্তাফিজ
বাংলাদেশ

ঢাকার স্কুলশিক্ষার্থী আনানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

ঢাকা

ঢাকার স্কুলশিক্ষার্থী আনান মুস্তাফিজ কুইনস কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাকে পাঠানো স্বীকৃতির চিঠিতে ‘গোল্ড অ্যাওয়ার্ড’ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আনান মুস্তাফিজ বর্তমানে রাজধানীর ম্যাভেনউড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ফাইভের শিক্ষার্থী। তার বাবা-মা রহমান মুস্তাফিজ ও কাজী তামান্না সাংবাদিক।

‘দ্য সিক্রেট ডোর টু আ চাইল্ডস পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড’ শিরোনামে আনানের লেখাটি ছিল এক শিশুর কল্পনায় নির্মিত এক নিখুঁত, সুন্দর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, যেখানে সব শিশু সমানভাবে নিরাপদ, সুখী ও স্বাধীনভাবে শেখার সুযোগ পায়। বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে এই কল্পনার জগতের বৈপরীত্য দেখিয়ে গল্পটি দয়া, মানবতা ও পরিবর্তনের বার্তা দেয়।

পুরস্কার পাওয়ায় আনান দারুণ খুশি। সে বলছে, আগামী বছর আরও ভালো করতে এবারের পুরস্কার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। আনান বলে, ‘গত মে মাসে আমি রচনাটি জমা দিই। কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক ই-মেইলে আমাকে পুরস্কারের কথা জানিয়েছে। সনদও পাঠিয়েছে।’

কুইনস কমনওয়েলথ রচনা প্রতিযোগিতা বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আন্তর্জাতিক স্কুলভিত্তিক লেখালেখির প্রতিযোগিতা। ১৮৮৩ সাল থেকে রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটি ধারাবাহিকভাবে এর আয়োজন করে আসছে।

প্রতিবছর প্রতিযোগিতার থিম নির্ধারিত হয় কমনওয়েলথের মূল্যবোধ ও নীতিমালা থেকে। এটি তরুণদের পরিবেশ, বৈষম্য, যুব নেতৃত্ব—এ ধরনের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে। যাতে তারা উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সহমর্মী মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

এ বছর কমনওয়েলথের ৫৬টি সদস্যদেশ থেকে মোট ৫৩ হাজার ৪৩৪টি প্রবন্ধ জমা পড়ে। এটি গত বছরের তুলনায় ৫৩ শতাংশ বেশি।

