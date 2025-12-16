বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, মহান বিজয় দিবস। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ছক কষা হচ্ছিল কয়েক মাস ধরে

শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে তাঁর গণসংযোগে দেখা যাচ্ছে। (বাঁ থেকে) আলমগীর শেখ, রুবেল ও ফয়সল করিম (কালো জ্যাকেট পরিহিত)
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনায় সংগঠিত নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত পাচ্ছে পুলিশ। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, কয়েক মাস ধরে পরিকল্পনা করে হামলাটি চালানো হয় এবং উদ্দেশ্য ছিল দেশে বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি করা; হামলার পরপরই পালানোর ছকও কার্যকর করা হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এত টেঁটাযুদ্ধের পেছনে মূল কারণ কী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। উপজেলার বুড়িশ্বর ইউনিয়নের শ্রীঘর গ্রামে

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে জেলা ঘোষণা করার আগে থেকেই এলাকাটিকে ‘শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজধানী’ হিসেবে পরিচয় করানোর রেওয়াজ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া’ ও ‘সংঘর্ষ’ শব্দ দুটি যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

সুদানে গৃহযুদ্ধের আড়ালে আসলে কী হচ্ছে, কেনই-বা এ রক্তক্ষয়ী সংঘাত

আরএসএফের হামলার মুখে বাস্তুচ্যুত মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছেন। উত্তর দারফুরের তাওয়িলা শহর, ১৫ এপ্রিল ২০২৫

আরএসএফের বিরুদ্ধে গণহত্যা, জাতিগত হত্যা এবং নারী ও শিশুদের ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আরএসএফ ও এসএএফের পক্ষে-বিপক্ষে জড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা দেশ। জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সুদানে এ মুহূর্তে বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর মানবিক বিপর্যয় চলছে। বিস্তারিত পড়ুন...

তিন মাসের ঘোষণায় বিপিএল: বিদেশি তারকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো

সর্বশেষ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফরচুন বরিশাল

মাত্র তিন মাসের ঘোষণায় এবার বিপিএল আয়োজন করছে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো দল গোছাতে সময় পাচ্ছে দুই মাসের কম। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বিপিএলে এবারও সমাগম ঘটতে পারে মানহীন বিদেশি ক্রিকেটারের। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা বলছে, এত কম সময়ে বিদেশি তারকা ক্রিকেটার আনা সম্ভব নয়। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতীয়রা কেন পাকিস্তানের বিষয়ে এত আগ্রহী?

বলিউডের ধুরন্ধর ছবির একটি দৃশ্য।

কয়েক দিন আগে আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি নিরীহ প্রশ্ন করে ভুল করেছিলাম। আমি মাত্রই ‘ধুরন্ধর’ নামের একটি ভারতীয় ছবি দেখেছি। ছবিটিতে ১৯৯০-এর দশকের করাচির লয়ারি গ্যাং যুদ্ধকে বহু বছর পর সংঘটিত মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার প্রশ্নটি ছিল সহজ ও যৌক্তিক, ‘ভারতীয়রা কেন পাকিস্তানের বিষয়ে এত আগ্রহী?’ বিস্তারিত পড়ুন...

