প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রথম আলোকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা

প্রথম আলো তার যাত্রাপথে ২৭ বছর অতিক্রম করেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন পত্রিকাটির শুভাকাঙ্ক্ষীরা। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ফুল, কেক, মিষ্টিসহ শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে নানাভাবে নিজেদের ভালো লাগা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।
শুভেচ্ছা জানাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন গ্রামীণফোনের হেড অব কমিউনিকেশনস শারফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, হেড অব এক্সটারনাল কমিউনিকেশনস আংকিত সুরেকা, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজার এস এম ফয়সাল, বিকাশের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশনস শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম, ওয়ালটনের সিএমও জোহেব আহমেদ ও অ্যাডিশনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রবিউল ইসলাম,
শুভেচ্ছা জানান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, বাফুফের সহসভাপতি মো. ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী, বাংলালিংকের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন গাজী তৌহিদ আহমেদ, ব্র্যাক ব্যাংকের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার ইকরাম কবীর, ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আফরোজা আকবর, প্রাণ–আরএফএলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তৌহিদুজ্জামান, আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনের প্রধান রাফে সাদনান আদেল, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার স্টিফেন মাসি, রানার গ্রুপের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার ওয়াহিদ মুরাদ, গিগাবাইটের কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মো. আনাস খান।
শুভেচ্ছা জানাতে আরও আসেন ইনফিনিক্সের সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন, ফুডপ্যান্ডার পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনের প্রধান মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, মিনিস্টারের হেড অব ব্র্যান্ড মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন কে এম জি কিবরিয়া, প্রচিতো আইএমসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাবিনা ইয়াসমিন, রিয়েলমির ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যান্ড পিআরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শাহেদ মোরশেদ, মাদল গ্রুপের এন্ট্রাপ্রেনিউর ও ফাউন্ডার মাসুমা খাতুন।
শুভেচ্ছা জানান গ্রোনেক্সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুলফিকার হোসাইন, শাওমির মার্কেটিং ম্যানেজার সামিউল মেহেদী, অপোর ব্র্যান্ড প্রমোশন ম্যানেজার নাজমুস সাকিব, মাইন্ড শেয়ারের পরিচালক (অপারেশন) খিতিশ পাল, টপ অব মাইন্ডের সিনিয়র মিডিয়া সুপারভাইজার ফিরোজ আল শামস, এনেক্স কমিউনিকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম আসাদুজ্জামান, ফোরথট পিআরের মিডিয়া রিলেশন ম্যানেজার সামছুর রহমান, মাস্টহেড পিআরের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার জনি ও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার আফসারা, ইমপ্যাক্ট পিআরের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার আহমেদ আল আমিন, কনসিটো পিআরের সিনিয়র মিডিয়া ম্যানেজার মোস্তফা কামাল, ইনফো পাওয়ারের মিডিয়া রিলেশন স্পেশালিস্ট সুলতানা খাতুন, বার্লো কমিউনিকেশনের ইভেন্ট অ্যান্ড অ্যাকটিভেশনের লিড এ কে এম জামশেদ উদ্দীন, ওপাসের মিডিয়া রিলেশন সিনিয়র ম্যানেজার আল আমিন হোসেন ও বিটপী অ্যাডভার্টাইজিংয়ের প্রতিনিধি আলাউদ্দিন তালুকদার।
এ ছাড়া এড প্লাস, মানবাধিকার খবর, ইনসানিয়াত বিপ্লব, এড এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ সংবাদপত্র এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, হকার্স কল্যাণ সমিতি, জাতীয় যুবশক্তি, ডিসকভারি অ্যাডভার্টাইজিং, স্টারকম, শান্তা সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা জানিয়েছে নাগরিক টেলিভিশন, চ্যানেল আই ও বাংলাভিশন।