ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
বাংলাদেশ

তিন দেশ থেকে ফেরত এল ২৯ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বসবাসের অভিযোগে ইতালি, গ্রিস ও সাইপ্রাস থেকে ২৯ জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৫৯ মিনিটে একটি চার্টার্ড উড়োজাহাজে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তাঁরা। তাঁরা সবাই পুরুষ।

আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ইউরোপের ইতালি, গ্রিস ও সাইপ্রাস থেকে ২৯ বাংলাদেশি যাত্রী ঢাকায় আসেন।

যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে বিমানবন্দরে তাঁদের গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই বলে বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে কয়েক দফায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর কড়া অভিবাসন নীতি গ্রহণ করে। ২০২৪ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা অন্তত ১৮৭ জন।

