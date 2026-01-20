লন্ডনে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন নাফিজুল হক শাকিল। উচ্চশিক্ষা শেষে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো আর নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু লন্ডনে আসার এক বছরের মাথায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় থেমে গেল সেই পথচলা।
শাকিলের স্বজনেরা জানিয়েছেন, ১৪ জানুয়ারি বুধবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে একটি প্রাইভেট কারের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন শাকিল। এ সময় হঠাৎ প্রাইভেট কারটির দরজা খুলে গেলে তিনি সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। তখন পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাকলরি তাঁকে চাপা দেয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ট্রমা বিভাগে টানা পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল ১৯ জানুয়ারি সোমবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ২০ মিনিটে তিনি মারা যান।
শিক্ষার্থী ভিসায় লন্ডনে পাড়ি জমান নাফিজুল হক শাকিল (২৩)। তিনি লন্ডন সাউথব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি সাইকেল চালিয়ে ফুড ডেলিভারির খণ্ডকালীন কাজ করতেন।
শাকিল সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি ইউনিয়নের ব্রাহ্মণগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা ফজলুল হকের বড় ছেলে। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরানো এবং উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যেই তিনি যুক্তরাজ্যে যান। তাঁর মরদেহ দেশে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি তদারকিতে কানাইঘাটের বিভিন্ন কমিউনিটির নেতারা কাজ করছেন।