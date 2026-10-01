আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) ক্যাম্পাস। খিলক্ষেত, ঢাকা
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) ক্যাম্পাস। খিলক্ষেত, ঢাকা
বাংলাদেশ

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‌্যাঙ্কিং

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে এআইইউবি

বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং ২০২৭’–এ বাংলাদেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৮০১–১০০০ র‌্যাঙ্কিং ব্যান্ডে রয়েছে।

গত বুধবার টিএইচই নিজেদের ওয়েবসাইটে ২০২৭ সালের এই ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এবারের তালিকায় র‌্যাঙ্কিংয়ে স্থান না পাওয়া ১০টিসহ বাংলাদেশের মোট ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে।

টিএইচইর এই র‌্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১১৮টি দেশের ২ হাজার ২৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। শিক্ষাদান, গবেষণার পরিবেশ, গবেষণার মান, শিল্প খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো সূচক বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গবেষণার মান, সাইটেশন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির মতো বিষয়গুলোও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

টিএইচই ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং বিশ্বব্যাপী পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিংগুলোর একটি। এই র‌্যাঙ্কিংয়ে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা এবং শিল্প খাতের সঙ্গে সংযোগের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়। ৮০১–১০০০ র‌্যাঙ্কিং ব্যান্ডে এআইইউবির এই অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে অগ্রগতিরই প্রতিফলন।

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