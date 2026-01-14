গুমের মামলায় আসামিপক্ষকে টিএফআই সেল পরিদর্শনের অনুমতি দিলেন ট্রাইব্যুনাল

গুমের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আসামিপক্ষকে র্যাব সদর দপ্তরের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেল পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ বুধবার এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
গুম করে টিএফআই সেলে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় মোট আসামি ১৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন সেনা কর্মকর্তা গ্রেপ্তার আছেন। তাঁরা র্যাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রেপ্তার সেনা কর্মকর্তারা হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, মো. কামরুল হাসান, মো. মাহাবুব আলম এবং কে এম আজাদ; কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন ও আনোয়ার লতিফ খান (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে); লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, সাইফুল ইসলাম সুমন ও মো. সারওয়ার বিন কাশেম।
এই মামলায় গ্রেপ্তার আসামিদের মধ্যে সাতজনের আইনজীবী তাবারক হোসেনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ টিএফআই সেল পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল আদেশে বলেছেন, প্রসিকিউশনকে (রাষ্ট্রপক্ষ) জানিয়ে টিএফআই সেল পরিদর্শনে যেতে হবে আসামিপক্ষকে। একই সঙ্গে প্রসিকিউশন চাইলে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে।
এ মামলার আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর সাবেক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, এম খুরশীদ হোসেন ও মো. হারুন অর রশিদ এবং লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম পলাতক আছেন।