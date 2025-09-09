শুভ সকাল। আজ ৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
রাজধানীর শাহবাগ থানার একটি মামলায় সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। সোমবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন টেলিভিশন টক শোতে অংশ নিয়ে আলোচনায় আসেন শহীদ খান। বিস্তারিত পড়ুন...
কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর ৬ নম্বর জেটিঘাট এলাকা। নদীর আধা কিলোমিটারজুড়ে সারিবদ্ধভাবে নোঙর করা অন্তত ৭০০ মাছ ধরার ট্রলার। গত শনিবার দুপুরে একটি ট্রলারে পাশাপাশি বসে গল্প করছিলেন চার জেলে—নুর হাসান, আবু তৈয়ুব মাঝি, মো. শফি ও আবদুল কাইয়ুম মাঝি। চারজনেরই ইলিশ ধরার অভিজ্ঞতা ৮ থেকে ১২ বছর। বিস্তারিত পড়ুন...
‘ছেলের আয়ে আমাদের সংসার চলত। মাঝেমধ্যে পারলে আমি কিছু করতাম। ছেলে না থাকায় এখন পুরো পরিবার অন্ধকারে পড়েছে।’ কথাগুলো বলছিলেন আজাদ মোল্লা। তাঁর বাড়ি রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের পূর্ব তেনাপচা ঝুটুমিস্ত্রি পাড়া গ্রামে। উপজেলার নুরাল পাগলার দরবারে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় তাঁর ছেলে রাসেল মোল্লা (২৮) নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে জেন–জিদের বিক্ষোভ–সহিংসতায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ–সহিংসতায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বাংলাদেশের ওটিটি ও ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণে অবদান রাখা শিল্পী ও নির্মাতাদের স্বীকৃতি দিতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো ‘ব্লেন্ডারস চয়েস–দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি ও ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’। চতুর্থবারের মতো আয়োজিত এ আসর বসে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের ‘হল অব ফেম’-এ।
