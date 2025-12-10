নির্বাচিত সরকারের প্রতি মানুষের আশাবাদ বেশি

দেশের পরবর্তী নির্বাচিত সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে সফল হবে বলে মনে করেন অর্ধেকের বেশি মানুষ। নির্বাচিত সরকারের প্রতি মানুষের এই আশাবাদের বিষয়টি উঠে এসেছে প্রথম আলোর উদ্যোগে করা এক জরিপের ফলাফলে।
‘গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫’ নামের জরিপটি পরিচালনা করেছে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কিমেকারস কনসাল্টিং লিমিটেড। জরিপে উত্তরদাতারা নির্বাচিত সরকারের প্রতি আশাবাদের পাশাপাশি কিছু আশঙ্কার কথাও বলেছেন। বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন, দুর্নীতি দমনে নির্বাচিত সরকার সফল হবে না।
জরিপে একটি অংশে ১০টি বিষয় উল্লেখ করে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এসব বিষয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার কতটা সফল বা ব্যর্থ হবে বলে আপনি মনে করেন? এর মধ্যে ৮টি ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারের সফলতার আশা করছেন ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ।
জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৭৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নির্বাচিত সরকার সফল হবে।
৭০ শতাংশ উত্তরদাতা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে, ৬৯ শতাংশের বেশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবং প্রায় ৬৯ শতাংশ নারীর নিশ্চিন্তে চলাফেরা ও নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকার সফল হবে বলে মনে করছেন।
নির্বাচিত সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ তৈরি করতে পারবে বলে মনে করছেন ৬২ শতাংশের বেশি মানুষ। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঘটা নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং লুটপাট ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচার হবে, এমন আশা প্রকাশ করেছেন যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৪ শতাংশের বেশি মানুষ। প্রায় ৫৭ শতাংশ মানুষ মনে করছেন যে নির্বাচিত সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সফল হবে।
১০টি বিষয়ের মধ্যে ১টি বিষয়ে নির্বাচিত সরকার ব্যর্থ হবে, এমন মত দিয়েছেন বেশিসংখ্যক মানুষ। সেটি হলো দুর্নীতি দমন।
বাকি দুটি বিষয়ের একটিতে আশাবাদ ও নিরাশার হার প্রায় কাছাকাছি। সেটি হলো বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পাচার হওয়া টাকা বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নির্বাচিত সরকার সফল হবে বলে মনে করছেন। প্রায় ৩৮ শতাংশের মত, সরকার সফল হবে না। বাকিরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নন বলে মতামত দিয়েছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে।
প্রথম আলোর উদ্যোগে করা জরিপে দেশের ৫টি নগর ও ৫টি গ্রাম বা আধা শহরাঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৫৫ বছর) ১ হাজার ৩৪২ জনের মতামত নেওয়া হয়। এর মধ্যে পুরুষ ৬৭৪ জন, নারী ৬৬৮ জন। জরিপে অংশ নেওয়া মানুষেরা বিভিন্ন আয়, শ্রেণি ও পেশার। গত ২১ থেকে ২৮ অক্টোবর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
জরিপকারী প্রতিষ্ঠান বলেছে, এটি একটি মতামত জরিপ। এটি দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ, তবে নির্দিষ্টভাবে কোনো নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে না। জরিপের নমুনা এমন মানুষদেরই তুলে ধরেছে, যাঁরা অনলাইন অথবা ছাপা পত্রিকা পড়তে পারেন এবং আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জরিপের ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতার (কনফিডেন্স লেভেল) মাত্রা ৯৯ শতাংশ।