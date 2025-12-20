প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার নিন্দা এইচআরএসএসের

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। আলাদা দুটি বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তির ওপর সরাসরি আঘাত।
আজ শনিবার দেওয়া বিবৃতিতে এইচআরএসএস বলেছে, সংবাদমাধ্যম কোনোভাবেই সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। মতবিরোধ থাকলে তা প্রকাশের গণতান্ত্রিক ও আইনসম্মত পথ রয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলার বিষয়ে সংগঠনটি বলেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে নির্ভীক, অনুসন্ধানী ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শাসনব্যবস্থার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। তাঁর ওপর হামলা সাংবাদিক সমাজের জন্য একটি ভয়ংকর বার্তা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য গুরুতর হুমকি।
এইচআরএসএসের মতে, এ ধরনের হামলা সাংবাদিকদের নিরাপত্তাকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এবং গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে, যা একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশের জন্য ভয়াবহ হুমকি। সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি গুরুতর অপরাধমূলক কাজ, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এ ধরনের ঘটনা সত্য প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে, সাংবাদিকদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দেয় এবং সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। একই সঙ্গে এসব হামলা রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তোলে।
সারা দেশে সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও গণমাধ্যম কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এইচআরএসএস। সংগঠনটি বলেছে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে অবিলম্বে একটি কার্যকর, সুস্পষ্ট ও টেকসই সুরক্ষাব্যবস্থা এবং জবাবদিহিমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এইচআরএসএস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, স্বাধীন ও নিরাপদ সাংবাদিকতা ছাড়া মানবাধিকার, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সাংবাদিকদের ওপর যেকোনো ধরনের হামলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও সমাজকে একযোগে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।