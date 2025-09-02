শুভ সকাল। আজ ২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিকেলে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।
ধানখেতের পাশে কাকুতি–মিনতি করছেন এক শিক্ষার্থী। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। তাঁদের কেউ শিক্ষার্থীকে লাঠি দিয়ে কোমরে, আবার কেউ পিঠে এলোপাতাড়ি পেটাচ্ছেন। আবার রামদা নিয়েও তেড়ে আসছেন একজন। তবে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে প্রাণে বাঁচেন ওই শিক্ষার্থী। বিস্তারিত পড়ুন...
দেশের শীর্ষ দুই মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন ও রবি আজিয়াটা লিমিটেড সোমবার পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক ফাইভ-জি চালু করেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফাইভ-জির যাত্রা শুরু হলো। বিস্তারিত পড়ুন...
দিনটি ছিল ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট। সেদিন সকালে একটি খবর পুরো বিশ্বের মানুষকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল—ব্রিটিশ রাজকুমারী ডায়ানা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর এই মৃত্যুর খবর মেনে নিতে পারেননি কেউই।
২০১৪ সালে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এই চিত্রনায়ক। স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে তিনি থাকেন টেক্সাসের ডালাসে। চলতি মাসে দেশে আসেন তিনি। শুক্রবার সকালে আসেন কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে বসে তিনি ফিরে যান শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিতে। স্মরণ করেন প্রয়াত পরিচালক আমজাদ হোসেন, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নায়করাজ রাজ্জাক, ইলিয়াস কাঞ্চনসহ অনেককে। কয়েকজন প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।
