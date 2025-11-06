দলগুলোকে দায়িত্ব দেওয়ার চার দিন হয়ে গেল, এখন কী করছে সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ বা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় দলগুলোকেই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে দ্রুত অন্তর্বর্তী সরকারকে ঐক্যবদ্ধ দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে না পারে, তাহলে সরকার তার মতো করে সিদ্ধান্ত নেবে।
গত রোববার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে সেই আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই আহ্বানের চার দিন হয়ে গেলেও এখনো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে দৃশ্যমান আলোচনা করতে দেখা যায়নি। এ রকম পরিস্থিতিতে সরকার নিজেদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করছে। সরকার আশা করছে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা নিজেরাই একটা সিদ্ধান্তে আসবে।
আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেখানে সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে সরকারের অবস্থান জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে শফিকুল বলেন, ‘আন–অফিশিয়ালি (অনানুষ্ঠানিক) কিছু তো ডিসকাশন হচ্ছে। সাতটা দিন তাদের জন্য বলা হয়েছে। এখন পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যদি কোনো ডিসিশন (সিদ্ধান্ত) না নেন, তো আগেই আইন উপদেষ্টা বলেছিলেন যে সে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই একটা ডিসিশন নেবে। আর কী ডিসিশন হবে, সে বিষয়েও এখন প্রস্তুতিমূলক অনেক মিটিং হচ্ছে। আমরা আশা করব, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো নিজেরা নিজেরাই পুরো বিষয়গুলোতে একটা ডিসিশনে আসবে।’
প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনের যে স্টেজ (মঞ্চ) তৈরি হয়েছে, পুরো জাতি এখন নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে আছে।