ঈদের ছুটি আরও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি আরও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে সরকার। তবে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র প্রথম আলোকে বলেছে, এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হতে পারে।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২১ মার্চ পবিত্র ঈদুল ফিতর হতে পারে। সম্ভাব্য এই তারিখ ধরে আগেই পাঁচ দিনের ছুটির তারিখ নির্ধারণ করে রেখেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সেই হিসেবে ১৯ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত এই ছুটি নির্ধারণ করা আছে।
এর মধ্যে ২১ মার্চ ঈদুল ফিতরের দিন সাধারণ ছুটি। এ ছাড়া ঈদের আগে ১৯ ও ২০ মার্চ এবং ঈদের পর ২২ ও ২৩ মার্চ নির্বাহী আদেশে ছুটি নির্ধারণ করা আছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র প্রথম আলোকে বলেছে, জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই ছুটি বাড়তে পারে। এই সিদ্ধান্ত হবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। তাই তাঁরা এখনই চূড়ান্ত কিছু বলছে না।