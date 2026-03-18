সড়ক–রেল–নৌপথে ঈদযাত্রায় উপচে পড়া ভিড়

ঈদের ছুটিতে প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদ্যাপন করতে কয়েক দিন ধরেই ঢাকা ছেড়ে গ্রামে ফিরছেন লোকজন। বাস–ট্রাক, রেল, নৌপথে ছুটছেন গন্তব্যের উদ্দেশে। বুধবার প্রতিটি পথেই ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড়। ছবিগুলো আজ বুধবার তোলা। ছবিতে তা তুলে ধরা হলো।
বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন যাত্রীরা। গাবতলী, ঢাকা
বিজ্ঞাপন
সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে বাসস্ট্যান্ডে। গাবতলী, ঢাকা
বিজ্ঞাপন
কম খরচে বাড়ির পথ ধরতে ট্রাকে উঠছেন যাত্রীরা। গাবতলী, ঢাকাঅ্যাম্বুলেন্সে চড়ে ঈদে বাড়ি ফেরা। গাবতলী, ঢাকাঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় ট্রেনের ছাদে জায়গা পেয়ে হাত নেড়ে ঈদ আনন্দ প্রকাশ যাত্রীদের। রেলস্টেশন, টঙ্গী, ঢাকাট্রেনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। রেলস্টেশন, টঙ্গী, ঢাকা৭. গাজীপুর চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় দীর্ঘ যানজট। গাজীপুর, ঢাকা। ছবি: মাসুদ রানা নৌপথে গন্তব্যে যেতে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। লঞ্চ টার্মিনাল, সদরঘাট, ঢাকাশিশুকে ধরাধরি করে লঞ্চে উঠাচ্ছে একটি পরিবার। লঞ্চ টার্মিনাল, সদরঘাট, ঢাকানিয়ম অমান্য করে লঞ্চের ছাদে চড়ে গন্তব্যে যাচ্ছে মানুষ। লঞ্চ টার্মিনাল, সদরঘাট, ঢাকা