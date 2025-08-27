ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব পেলেন ডিআইজি শফিকুল ইসলাম

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব পেলেন অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। আজ বুধবার তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদমর্যাদার কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম হাইওয়ে পুলিশে কর্মরত ছিলেন। গত সোমবার তাঁকে ডিএমপিতে বদলি করা হয়েছিল।
আজ বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর স্বাক্ষরিত এক আদেশে শফিকুল ইসলামকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) হিসেবে পদায়নের কথা জানানো হয়। শফিকুল ইসলাম ১৮তম বিসিএসের পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তা।
গত ১২ এপ্রিল ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনারের (গোয়েন্দা) পদ থেকে রেজাউল করিম মল্লিককে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর থেকে পদটি ফাঁকা ছিল। রেজাউল করিম মল্লিক বর্তমানে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে কর্মরত।