ফরিদপুরে চুরির অভিযোগে তিন তরুণের চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ

ফরিদপুরের নগরকান্দা পৌর এলাকার মীরাকান্দায় চুরির অভিযোগে তিন তরুণের মাথার চুল কেটে দিয়েছে গ্রামবাসী। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার তিন মিনিট ৫১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, তিন যুবককে পাশাপাশি বসিয়ে কাঁচি দিয়ে এবড়োখেবড়োভাবে তাঁদের মাথার চুল কেটে ফেলা হচ্ছে। পাশে বসে ও দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন এ দৃশ্য উপভোগ করছেন এবং অনেককে মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করতে দেখা যায়।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে সৌদি আরবপ্রবাসী জুয়েল মাতুব্বরের মীরাকান্দা গ্রামের বাড়িতে ৫ থেকে ৭ জন যুবক প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে কাঁচি ধরে জিম্মি করে ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন লুটে নেন। পরদিন শনিবার থানায় অভিযোগ করেন জুয়েলের ছোট ভাই রুবেল মাতুব্বর। অভিযোগের পর রুবেল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে সন্দেহভাজনদের খোঁজে নামেন।
গত সোমবার দিবাগত রাতে গাংজগদিয়া গ্রাম থেকে মোশাররফের ছেলে বরকতকে (২৫) ধরে ফেলেন তাঁরা। বরকতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শলিথা গ্রামের খোরশেদ মাতুব্বরের ছেলে এনামুল (২৩) ও ফুলসুতি গ্রামের সেলিম মাতুব্বরের ছেলে আকাশকে (২২) আটক করা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার সকালে রুবেল মাতুব্বরের বাড়ির প্রাঙ্গণে স্থানীয় গ্রামবাসী তাঁদের মাথার চুল কেটে দেন।
প্রবাসীর স্ত্রী তামান্না বেগম বলেন, ‘ঘটনার দিন গভীর রাতে তাঁরা ঘরে ঢুকে চুরি করছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আমি তাদের দেখি। তখন তারা ঘরে থাকা কাঁচি দিয়ে আমার শিশুসন্তানকে হত্যার ভয় দেখিয়ে স্বর্ণালংকার, রুপা, টাকা, মুঠোফোন ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যায়। সন্তানের কথা ভেবে আমি চিৎকার করতে পারিনি।’
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, এ ঘটনায় আজ দস্যুতার অভিযোগে একটি মামলা করেছেন রুবেল মাতুব্বর। মামলায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। শনিবার অভিযোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, সেদিন রুবেল মাতুব্বর মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছিলেন, লিখিত কোনো অভিযোগ দেননি।
তিন তরুণের মাথার চুল কেটে দেওয়ার বিষয়ে ওসি রেজাউল করিম বলেন, এখানে আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আইন নিজের হাতে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে ওই তিন তরুণের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হলে সেটিও গ্রহণ করা হবে।