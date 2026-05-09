রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আজ শনিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য লন্ডন রওনা হন। ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান এবং ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার সারাহ কুক।
বাংলাদেশ

চিকিৎসার জন্য লন্ডন গেলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

বাসস ঢাকা

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে গেছেন।

বঙ্গভবনের প্রেস উইংয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ শনিবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট বিজি-২০১ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।

বিমানবন্দরে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, ডিপ্লোম্যাটিক কোরের ডিন ইউসুফ এস ওয়াই রমাদান, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান।

পরিবারের সদস্য, চিকিৎসক, স্টাফ নার্স ও বঙ্গভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গেছেন।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কার্ডিয়াক বাইপাস সার্জারি হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তিনি যুক্তরাজ্যের একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন।

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে ১৮ মে রাষ্ট্রপতির দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

