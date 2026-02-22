প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার হলেন শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার পদে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ও অর্থোপেডিক চিকিৎসক শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রেষণ-১) মোহাম্মদ নূর-এ আলম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নতুন এই কর্মস্থলে শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা তদারকি এবং জরুরি চিকিৎসা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
বিএনপি সূত্র বলছে, বিগত ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে আহত বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে বিরতিহীন চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ। প্রচারবিমুখ এই চিকিৎসক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত।