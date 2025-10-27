বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

ভোট সুষ্ঠু না হলে বাতিল করা হবে, প্রধান উপদেষ্টার কাছে এমন ঘোষণা চায় জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের । আজ বিকেলে প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের । আজ বিকেলে প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে তা বাতিল করা হবে, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে এমন ঘোষণা চাইছে জামায়াতে ইসলামী। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে দলের পক্ষ থেকে এই আহ্বান রাখা হয় বলে আজ সোমবার এক গোলটেবিল বৈঠকে জানান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। বিস্তারিত পড়ুন...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘হকার-ভবঘুরে’ উচ্ছেদের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন, ফেসবুকে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

উচ্ছেদের প্রতিবাদে শনিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন হকার ও খাবারের ছোট ছোট দোকান পরিচালনাকারীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে যে প্রক্রিয়ায় হকার ও ভবঘুরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডাকসুর নেতারা শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালান। ডাকসুর নেতারা বলছেন, তাঁরা যাঁদের উচ্ছেদ করছেন, তাঁদের অনেকেই মাদকাসক্ত ও ভবঘুরে। তাঁদের কারণে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

এক আসনে একাধিক প্রার্থী বাছাই করে রাখছে বিএনপি

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ; আজ সোমবার যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে

আগামী নির্বাচনে দলের প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ গুছিয়ে আনছে বিএনপি। এ প্রক্রিয়ায় প্রতি আসনে একাধিক প্রার্থী ঠিক করে রাখা হচ্ছে বলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের কথায় জানা গেছে। আজ সোমবার যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা সমগ্র বাংলাদেশে আসনভিত্তিক একাধিক যোগ্য প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি।’ বিস্তারিত পড়ুন...

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত ভারতের ৫০ তরুণকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেশে পাঠানো হলো

টেক্সাস থেকে ১০৪ জন ভারতীয় নাগরিক নিয়ে অমৃতসরে অবতরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উড়োজাহাজ সি-১৭। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রে উন্নত জীবনের আশায় জমি বিক্রি, ঘর বন্ধক রেখে এবং এজেন্টদের বিশ্বাস করে তাঁরা দেশ ছেড়েছিলেন। তাঁদের সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অবৈধভাবে বসবাস করা এসব ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল রোববার ভোরে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৫০ তরুণকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এ সময় তাঁদের হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি ছিল। বিস্তারিত পড়ুন...

প্রথমার্ধে ৩-১ গোলে পিছিয়ে বাংলাদেশ

প্রথমার্ধে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ দল

র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের (৫৩তম) বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ (১০৪তম)। আজ দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে প্রথমার্ধের খেলা শেষে ৩-১ গোলে পিছিয়ে আছে পিটার বাটলারের দল। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন শামসুন্নাহার জুনিয়র। বিস্তারিত পড়ুন...

চুটিয়ে প্রেম করেছেন অনির্বাণ-সোহিনী

অনির্বাণ ও সোহিনী। ফেসবুক থেকে

দুজনেই পশ্চিমবঙ্গের সিনেমার আলোচিত মুখ। কথা হচ্ছে সোহিনী সরকার ও অনির্বাণ ভট্টাচার্যের। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হোক বা বড় পর্দা, বহুবার দর্শক জুটিতে দেখেছেন দুজনকে। ওয়েব সিরিজে ‘ব্যোমকেশ’ অনির্বাণের ‘সত্যবতী’ সোহিনী। অনির্বাণ আর সোহিনী প্রেম করেছেন, এই গুজব অনেকবারই শোনা গেছে। কিন্তু সত্যিটা আসলে কী? বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন