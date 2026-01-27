‘না’ ভোটের প্রচারে জুলাই শহীদদের পরিবার নিরাপত্তাহীন বোধ করছে

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেছেন, সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী বলয় থেকে যেভাবে ‘না’ ভোটের প্রচার শুরু হয়েছে, তাতে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা ‘ইনসিকিউরিটি ফিল’ (নিরাপত্তাহীন বোধ) করছেন।
আজ সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যরা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া এ শঙ্কার কথা জানান বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময় জুলাই শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’কে জয়যুক্ত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন, ঢাকায় সমাবেশ, অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে সমাবেশ, জুলাই সনদ ও গণভোটের প্রচারপত্র বিলি, মাইকিং ইত্যাদি।
অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, যাঁরা বাংলাদেশের জন্য একটি আলোকিত আগামী আনতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন। জুলাই শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, শহীদ ইয়ামীনের বাবা মো. মহিউদ্দিন, শহীদ জাবির ইব্রাহিমের বাবা কবির হোসেন, শহীদ শাহরিয়ারের বাবা মো. আবদুল মতিন, শহীদ রিয়ানের বাবা মো. গোলাম রাজ্জাক, শহীদ আবদুল্লাহর ভাই মো. গাউছ উল্লাহ, শহীদ মোস্তাসিরের বাবা সৈয়দ গাজীউর রহমান, শহীদ আবদুল হান্নানের ছেলে সাইফ আহমেদ খান, শহীদ জোবায়েরের বাবা মো. কামাল উদ্দিন, শহীদ ফাহমিনের মা কাজী লুলুল মাখমিন, শহীদ নাইমার মা আইনুন নাহার, শহীদ সোহেলের স্ত্রী মরিয়ম খানম এবং শহীদ মনিরের মেয়ে রুফাইদা ইসলাম চাঁদনী।