প্রাথমিকে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান গানে গানে জানাল ছায়ানট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে ছায়ানট।
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের সামনে শিল্পী-শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীরা এক সারিতে দাঁড়িয়ে গানে গানে এ আহ্বান জানান।
শিল্পী-শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ী মিলিয়ে ৭০০ থেকে ৮০০ মানুষের অংশগ্রহণে এ আয়োজন শুরু হয় সম্মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমি মারের সাগর পাড়ি দেব, বিষম ঝড়ের বায়ে’ গানটি দিয়ে। এরপর কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান ‘ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি’, লালনগীতি ‘এমন মানব জনম আর কি হবে’ গাওয়া হয়। সবার শেষে ছিল জাতীয় সংগীত।
গানের পর ছায়ানটের সভাপতি ডা. সারওয়ার আলী বক্তব্য বলেন, ‘যারা মনে করে যে সংগীতের শক্তি বক্তৃতার চাইতে অনেক শক্তিশালী। আর তাই সংগীতের মধ্য দিয়েই আজকে আমাদের এই আয়োজন ছিল।’
সারওয়ার আলী বলেন, ‘সম্প্রতি যে অস্থিরতা আমরা লক্ষ করছিলাম, আমাদের মনে হয়েছে, আমাদের নয় শুধু, সর্বজনের মনে হয়েছে, সরকারেরও মনে হয়েছিল যে তাদের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য, দেশে একটি মানবিক সমাজ, যে সমাজ উদার ও সহিষ্ণু, তেমন সমাজ গড়ার জন্য, সংগীতচর্চা ও শারীরিক চর্চা খুব প্রয়োজন।’
সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষকের নিয়োগে যে সিদ্ধান্ত আগে নিয়েছিল, তা সঠিক ছিল মন্তব্য করে সারওয়ার আলী বলেন, ‘তারা সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে প্রাথমিক পর্যায়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করা খুব প্রয়োজন। আজকে যে তারা ফিরে গেল ২ নভেম্বর, এটা খুব দুঃখজনক।’
সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে ছায়ানট সভাপতি বলেন, ‘আমরা ছায়ানটের পক্ষ থেকে সরকারকে এ সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।’
ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা, সংগীতশিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল, বুলবুল ইসলাম, কল্পনা আনাম, শারমিন সাথী ইসলাম, সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরীসহ সংস্কৃতিকর্মীরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।