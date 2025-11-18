প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ ‘পোস্টাল ভোট বিডি’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। নির্বাচন ভবন, ঢাকা; ১৮ নভেম্বর ২০২৫
প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ ‘পোস্টাল ভোট বিডি’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। নির্বাচন ভবন, ঢাকা; ১৮ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ উদ্বোধন, ‘নতুন অধ্যায়’ বললেন সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ ‘পোস্টাল ভোট বিডি’র উদ্বোধন করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। এই অ্যাপে নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবন মিলনায়তনে অ্যাপটি উদ্বোধন করেন সিইসি। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমরা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছি, যেখানে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ভৌগোলিক নয়, বৈশ্বিক। পোস্টাল ভোট বিডি আমাদের সেই বৈশ্বিক গণতন্ত্রের দরজা খুলে দিচ্ছে।’

নাসির উদ্দীন বলেন, ‘বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি বাংলাদেশি বিদেশে বসবাস করছেন। বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন। এত দিন এই প্রবাসীরা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আজকের এই উদ্যোগ সেই বঞ্চনার অবসান ঘটাল।’

অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ জানান, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে নির্বাচন কমিশনের ব্যয় হবে মাথাপিছু ৭০০ টাকা। অন্য মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে গেলে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা খরচ হতো।

তবে এ উদ্যোগ ঝুঁকিমুক্ত নয় বলেও উল্লেখ করেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, নানা কারণে ব্যালট নষ্ট হতে পারে। সেটা সময়ের অভাবে হতে পারে। ভুল ঠিকানার কারণে হতে পারে। ভোটারের অসাবধানতার কারণে হতে পারে। এ ছাড়া সাইবার নিরাপত্তাও একটা বড় ঝুঁকি বলে উল্লেখ করেন এই নির্বাচন কমিশনার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন এই অ্যাপের উদ্বোধন করেছে। এর মাধ্যমে দেশের ভেতরে ও প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের এ উদ্যোগ বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি মাইলফলক।

অনুষ্ঠানে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন ও ভোট দেওয়ার ওপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন নির্বাচন কমিশনের আউট অব কান্ট্রি ভোটিং দলের লিডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালিম আহমেদ। পরে অ্যাপে নিবন্ধন ও ডাকযোগে ভোট দেওয়ার ওপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন মেয়াদে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন করতে পারবেন। মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় অবস্থানরত প্রবাসীরা ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন।

উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত। ইউরোপে অবস্থানরত প্রবাসীরা নিবন্ধনের জন্য ২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সৌদি আরব ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এ ছাড়া তালিকায় নাম নেই, এমন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা ১৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি নির্দিষ্ট সময়ে নিবন্ধন করতে পারবেন না, তাঁরাও এ সময় নিবন্ধন করতে পারবেন। সব মিলিয়ে ৪০ দিনে ১৪৩টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন।

আগ্রহী ব্যক্তিরা ‘গুগল প্লে স্টোর’ অথবা ‘অ্যাপল স্টোর’-এ গিয়ে পোস্টাল ভোট বিডি লিখে সার্চ করে অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন। মোট সাতটি ধাপে আগ্রহীরা নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা ও বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Also read:প্রবাসীদের ভোটার হতে যেসব দলিল লাগবে
আরও পড়ুন