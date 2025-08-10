বিজিবি ও বিএসএফের লোগো
বিজিবি ও বিএসএফের লোগো
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্মেলন

সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন, চোরাচালান ও সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) চার দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন ২৫ আগস্ট শুরু হবে। ঢাকার পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে উভয় বাহিনীর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনটি চলবে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত।

আজ রোববার বিজিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এবারের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন) ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং ভারত থেকে মাদক, অস্ত্র-গোলাবারুদ ও অন্যান্য চোরাচালান রোধসহ বিভিন্ন আন্তসীমান্ত অপরাধ দমন নিয়ে আলোচনা হবে।

আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং অননুমোদিত অবকাঠামো নির্মাণ রোধ, সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ এবং সীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা হবে।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত সম্মেলনে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের ফলে সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে উদ্যোগ গ্রহণ নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয়সমূহ এবং সীমান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা হবে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, সম্মেলনে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালকেরা নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিনিধিদলে নিজ নিজ দেশের সীমান্তরক্ষী ছাড়াও সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করবেন। এবারের সম্মেলনে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে বিজিবি।

বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম জানিয়েছেন, বিএসএফ মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ভারতের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আরও পড়ুন