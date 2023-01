প্রাণঘাতী নিপাহ ভাইরাস নিয়ে আমরা কতটা সচেতন

পরে ওই ব্যক্তির অবস্থার অবনতি হলে তাকে যে ভ্যানচালক হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফরিদপুরের ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, একজন থেকে প্রায় ৩৪ জনের মধ্যে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। এদের অনেকে মারা যান।

একজন সংক্রমিত ব্যক্তি থেকে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে থাকা এসব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত করোনার চেয়েও ভয়াবহ। এ রকম পরিস্থিতিতে খেজুরের রস থেকে দূরে থাকার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে মাস্ক পরা ও ব্যক্তিগত হাইজিন বজায় রাখা খুবই জরুরি। পরিবারের সবাইকে অনেকটা কোভিডকালীন সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন। নিপাহ ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে হলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে লাগাম টানতে হবে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। (সূত্র: TRANSMISSION OF HUMAN INFECTION WITH NIPAH VIRUS Authors Stephen P. Luby, Emily S. Gurley, and M. Jahangir Hossain).