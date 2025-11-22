বাংলাদেশ

দেশে তীব্র ভূমিকম্প

কারণ, ভবিষ্যৎ ঝুঁকি ও করণীয় নিয়ে যা বলল বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের পাশেই অবস্থান করছে। তাই মাঝেমধ্যে কাঁপুনি অনুভূত হওয়া অবাক হওয়ার কিছু নয়। তবে গতকাল শুক্রবারের ভূমিকম্পটি নতুন বার্তা দিয়ে গেছে। আর নীতিনির্ধারকদের সামনে ঝুঁকি কমানোর জরুরি দায়িত্ব তুলে ধরেছে।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের ওই ভূমিকম্প নিয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি। ওই দিনই দেওয়া এই বিবৃতিতে সই করেছেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক বদরুল ইমাম ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ।

নরসিংদীর মাধবদীতে আঘাত হানা ওই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকা। সারা দেশেই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের সময় অনেকেই আতঙ্কে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ৬ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে এবং ফাটল দেখা দেয়।

তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ার কারণ

বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরসিংদীর মাধবদী এলাকায় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটারের গভীরে একটি ভূকম্পন ঘটেছে। ভূমিকম্পটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ৭, যা ছিল মাঝারি মাত্রার। এর কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে।

ভূমিকম্পটি পর্যবেক্ষণ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ভূকম্পনের গভীরতা তুলনামূলক স্বল্প হওয়ায় ভূমিতে সঞ্চারিত কম্পন শক্তিশালীভাবে অনুভূত হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিবৃতিতে বলা হয়, এই অঞ্চলটি এমন একটি এলাকায় অবস্থিত, যেটি ইন্দো-বার্মা টেকটোনিক প্লেটের অংশভুক্ত। এটি শীতলক্ষ্যা নদীর ফল্ট লাইন বরাবর সংঘটিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, দেশে ভবিষ্যতেও এ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লুকানো ফল্টগুলোর দ্রুত ম্যাপিং করে জাতীয় ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্রে গুরুত্বসহকারে যুক্ত করা প্রয়োজন।

ঢাকা ও আশপাশের এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এ ধরনের ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ভূতত্ত্ববিদদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিস্তারিত মাইক্রোজোনেশন (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় ভাগ করে ঝুঁকি নিরূপণ) জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশের অবস্থান খুবই জটিল

বিবৃতিতে বলা হয়, বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদদের মতে বাংলাদেশের ‘জিওগ্রাফিক–জিওলজিক্যাল–টেকটোনিক’ অবস্থান খুবই জটিল। তবে বাংলাদেশ স্পটভাবে ‘সাবডাকশন’ সম্পর্কিত ‘প্লেট বাউন্ডারিতে’ অবস্থিত। ইন্ডিয়ান প্লেটটি বার্মিজ প্লেটের নিচে যাওয়া শুরু করছে কয়েক লাখ বছর আগে। এর ফলেই চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়গুলো তৈরি হয়েছে। প্লেট দুটোর চাপের এই কাণ্ড এখনো চলমান। তবে এর গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য আরও সমীক্ষা ও গবেষণা প্রয়োজন।

ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, ভূমিকম্পের যেহেতু কোনো আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া যাচ্ছে না, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে; তাই প্রস্তুতি না থাকলে ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। জ্ঞান, পরিকল্পনা আর একটু অভ্যাস জীবন বাঁচাতে পারে। যদি স্কুল, অফিস বা পরিবারে নিয়মিত মহড়া করা যায়, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারবে এ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। আর এখানেই সচেতনতায় সাফল্য।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের মনে রাখতে হবে ভূমিকম্প স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের পাশেই অবস্থান করছে। তাই মাঝেমধ্যে কাঁপুনি অনুভূত হওয়া অবাক হওয়ার কিছু নয়। কিন্তু ভয় বা গুজব নয়, বরং তথ্য-উপাত্তই এখানে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা।

যে বার্তা দিয়ে গেল

ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, ‘নরসিংদীর ভূমিকম্প আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল মোটেই স্থির নয়। আজকের ভূমিকম্প ভূগর্ভে চাপমুক্ত করেছে, এমনটি ভাবার অবকাশ নেই; বরং ধীরে ধীরে চাপ বাড়ছে এবং যেকোনো সময় এ ধরনের আরও ভূমিকম্প ঘটতে পারে। বাংলাদেশের ভেতর ও বাইরের ‘মধুপুর ফল্ট, ডাউকি ফল্ট, প্লেট বাউন্ডারি, আরাকান সাবডাকশন জোন’ আরও বড় মাত্রার ভূকম্পন তৈরি করতে পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিকভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করায় আগামী দশকগুলোতেও বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকেই যাবে। আজকের ঘটনাটি বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন বার্তা এনে দিয়েছে আর নীতিনির্ধারকদের সামনে ঝুঁকি কমানোর জরুরি দায়িত্ব তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি মনে করে, বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও দেশের বিভিন্ন খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূতত্ত্ববিদদের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ জরুরি।

