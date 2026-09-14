ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৪৮ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ‘ডিনস অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়েছে। অনুষদের ১৬টি বিভাগের কৃতী ৪৮ জন শিক্ষার্থী এবং সেরা গ্রন্থ ও গবেষণা নিবন্ধের জন্য দুজন শিক্ষক এই সম্মাননা পেয়েছেন। আজ সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে বিকেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক কাজী মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। অনুষ্ঠানে ‘গেস্ট অব অনার’ হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম এবং জাতীয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন। পরে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পর্ব।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শুধু প্রচলিত জ্ঞান অনুসরণ করলেই চলবে না; তাঁদের প্রশ্ন করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ, পেশাগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা তৈরি করা।
ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, গবেষণার মাধ্যমে নতুন চিন্তা ও তত্ত্ব সৃষ্টি করে বিশ্বজ্ঞানভান্ডারে বাংলাদেশের অবদান বাড়াতে হবে। উচ্চশিক্ষাকে কেবল সনদ অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, জনগণের অর্থে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার পাশাপাশি সুশাসন, জবাবদিহি ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
উপাচার্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, এই পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি। তবে স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দায়িত্বও আরও বেড়ে গেল। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে শিক্ষার্থীদের আরও নিবিষ্টভাবে গবেষণা, অধ্যয়ন ও সাধনা করতে হবে।
সীমিত সুযোগ ও অর্থায়নের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকেরা আন্তর্জাতিক মানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, গবেষণার পরিবেশ আরও গতিশীল করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। ভবিষ্যতে গবেষকদের উৎসাহিত করতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থাও করা হবে।
সভাপতির বক্তব্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন কাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য কেবল তার অবকাঠামো বা অর্জনের পরিসংখ্যানে মাপা যায় না; বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তার মেধাবী শিক্ষার্থীরা। তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে আমরা সব সময়ই জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও একাডেমিক উৎকর্ষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ডিনস অ্যাওয়ার্ড শিক্ষার্থীদের সেই মেধা ও একাডেমিক উৎকর্ষেরই একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ ও বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রতিনিধি ও অফিসপ্রধান সুজান ভাইজ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক উন্মুক্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
২০২১ সাল (১৪ জন):
ইশতিয়াক আহমেদ, মো. হাসান আল আজাদ, মো. হিমেল রহমান, ব্রতোতি সাহা, নাহিয়ান মাশিয়াত এনায়েত, ফারিতা বিনতে হান্নান, ইসনা হক শেওতি, রাবেয়া আক্তার সাথী, নওশিন জারিন প্রাপ্তি, লুদমিলা সারাহ খান, ফাহিন রহমান অঙ্কিতা, নিসর্গ নিঝুম, রাহনুমা বিনতে মালেক ও শেখ রাশিদ বিন ইসলাম।
২০২২ সাল (১৭ জন):
সারারা জাফরিন, ফয়সাল কাইয়ুম, সুরাইয়া জেবিন পাপিয়া, খন্দকার তাহমিদ রেজওয়ান, লিংকন দাস, ফারাহ জাহান শুচি, মো. মহিউদ্দিন খান, মো. আসিফুর রহমান, মো. শাহাদাত, মেহেদি হাসান রিমন, সারাফ ওয়ামিয়া আহমেদ, ফারিহা আহমেদ, বিক্রমাদিত্য, লামিয়া আফজাল, ফাহমিদা মতিন মিম, অনিকা আফিয়া জাহান ও মো. ইফরাত জাহান ভূঁইয়া শাফিন।
২০২৩ সাল (১৭ জন):
লুবাবা বিনতে হালিম, মো. মাজহার উদ্দিন ভূঁইয়া, ফারিয়া ইসলাম, রেশমি, আজরা হুমায়রা, মোসাম্মৎ সন্ধ্যা, নূর নিশাত আঞ্জুম, প্রাপ্তি রায়, তানজিমা সাবরিন, জেরিন রাফিজা, এ আর তাহসিন জাহান, মহসিনা বিনতে হারুন, এস এম সালাহ উদ্দিন আকাশ, নুসাইবা বিনতে মোরশেদ, আফরিন জাহান এনা মনি, শারমিন জাহান মিম ও মো. রবিউল ইসলাম হৃদয়।