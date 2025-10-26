আণবিক বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান
আণবিক বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান আর নেই

আণবিক বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রেজাউর রহমান।

স্বজনেরা জানান, ১৩ অক্টোবর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন রেজাউর রহমান। সেদিন তাঁকে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৫ অক্টোবর তাঁর অস্ত্রোপচার (ওপেন হার্ট সার্জারি) হয়। গতকাল শনিবার তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ১০টায় তিনি মারা যান।

রেজাউর রহমান স্ত্রী হালিমা রহমান, দুই মেয়ে নীলাঞ্জনা রহমান, মঞ্জুলিকা রহমানসহ অনেক স্বজন, আত্মীয় ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বড় ভাই রেজাউর রহমান। তাঁদের ছোট ভাই চিকিৎসক জাকিউর রহমান।

স্বজনেরা জানিয়েছেন, রেজাউর রহমানের মরদেহ ল্যাবএইড হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হবে। ছোট মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরার পর তাঁর দাফনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

রেজাউর রহমানের জন্ম ১৯৪৪ সালে। বাবা ফজলুর রহমান, মা লুৎফুনন্নেসা।

রেজাউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগ থেকে এমএসসি করেন ১৯৬৫ সালে। তিনি চেক একাডেমি অব সায়েন্সেস থেকে ১৯৭৯ সালে কীটতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

রেজাউর রহমান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে ৩৫ বছর গবেষণা করেছেন। তিনি একসময় খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক হিসেবে রেজাউর রহমান জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যবইসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান গ্রন্থ লিখেছেন। লিখেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ। এ ছাড়া তিনি বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪ পান রেজাউর রহমান।

