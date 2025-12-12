বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১২ ডিসেম্বর, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ ছুটির দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে
ছবি: টিভি থেকে নেওয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটও হবে একই দিন। ওই দিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। বিস্তারিত পড়ুন...

‘অপমানিত বোধ করছেন’ রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন, নির্বাচনের পর পদত্যাগ করতে চান

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে শপথ পড়ান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পদত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেছেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা তিনি অপমানিত বোধ করছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বিদায়ী দুই উপদেষ্টা সরকারে থেকে কেমন করলেন

অর্ন্তবর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঠিক আগের দিন পদত্যাগ করলেন ছাত্রদের প্রতিনিধি দুই উপদেষ্টা। বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। বিস্তারিত পড়ুন...

ইমরানের পতন ও আসিম মুনিরের উত্থান ভারতের যে বিপদ ডেকে আনছে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পাকিস্তানের চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস আসিম মুনির, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

ইমরান খানের পতন পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাটকীয় ঘটনা। দুর্নীতির মামলায় ইমরানের সাজা এবং তাঁর দলকে ভেঙে দেওয়ার নানা উদ্যোগ—এ সবকিছু দেশটিতে একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

১০০ রুপিতেও পাওয়া যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট

২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে ‘সি’ গ্রুপে

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০ ওভারের ক্রিকেটের এই বিশ্বকাপ। ফাইনাল ৮ মার্চ। ২০ দলের টুর্নামেন্টে ভারত ও শ্রীলঙ্কা মিলিয়ে হবে মোট ৫৫ ম্যাচ। ২০ লাখেরও বেশি টিকিট বিক্রি হওয়ার আশা করছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।
বিস্তারিত পড়ুন...

