জকসু নির্বাচনে ৩৯ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে ১৭৮ বুথে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রে মোট ১৭৮টি বুথে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র ও বুথের এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি এবং হল সংসদের জন্য ১টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে ভোট গ্রহণ বুথ থাকবে। ভোট গ্রহণ শেষে মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনা করা হবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রী হলের ভোট গ্রহণ হবে শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলার বাঁ পাশে। এ ছাড়া মার্কেটিং বিভাগের ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে অডিটরিয়ামের সামনে এবং আইন বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামের সামনে। ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে ভোট দেবেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। একই ভবনে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের বিভিন্ন কক্ষে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ফিন্যান্স, নৃবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-২–এর সমাজকর্ম বিভাগে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, সংগীত ও সমাজকর্ম বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে। আর সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-১–এর অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্থাপিত কেন্দ্রে ভোট দেবেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এদিকে বজলুর রহমান মিলনায়তনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা এবং অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কলা ভবনে স্থাপিত কেন্দ্রে ভোট দেবেন বায়োকেমিস্ট্রি, ইংরেজি, দর্শন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা। ইতিহাস বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে রফিক ভবনের বাংলা ও ইতিহাস বিভাগের সেমিনার রুমে।
বিজ্ঞান ভবনের বিভিন্ন কক্ষেও একাধিক বিভাগের ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে গণিত বিভাগের কক্ষে গণিত, পরিসংখ্যান এবং নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। রসায়ন বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে একই বিভাগের ২১৮ নম্বর কক্ষে এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ভোটকেন্দ্র হবে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২১৯ নম্বর কক্ষে। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ১১৭ নম্বর কক্ষে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং, প্রিন্টমেকিং এবং ত্রিমাত্রিক শিল্প ও নকশা বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাব-২–এ মনোবিজ্ঞান বিভাগের এবং ল্যাব-১–এ অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ভোট নেওয়া হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ১১৩ নম্বর কক্ষে একই বিভাগের ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে। লোকপ্রশাসন বিভাগের ভোট গ্রহণ হবে মনোবিজ্ঞান বিভাগের সিগমুন্ড ফ্রয়েড কনফারেন্স হলে। আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের কেন্দ্র থাকছে মনোবিজ্ঞান বিভাগের ২১৩ নম্বর কক্ষে। এ ছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২১২ নম্বর কক্ষে উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০৯ নম্বর কক্ষে ফার্মেসি এবং ২১০ নম্বর কক্ষে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
নির্বাচনের নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান বলেন, এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে।
পাশাপাশি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে প্রবেশের বিষয়ে তিনি জানান, কেবল ভোটার, শিক্ষক এবং নির্বাচন কাজে বিশেষভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিরাই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এ জন্য নির্ধারিত পরিচয়পত্র বহন বাধ্যতামূলক।
এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজ সাধারণ শিক্ষার্থীদের বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে ক্যাম্পাস ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।
আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) জকসু ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন, ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে আজ ২৯ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।
এবারের নির্বাচনে জকসুর ২১টি পদের বিপরীতে ১৭ জন নারীসহ মোট ১৫৭ জন এবং একটি ছাত্রী হলের ১৩টি পদে ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।