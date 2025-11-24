মিজানুর রহমান
মিজানুর রহমান
বাংলাদেশ

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য মিজানুর রহমান

বিজ্ঞপ্তি

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এনইউবি) উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান। গতকাল রোববার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ) সুলতান আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, মিজানুর রহমানকে চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট আইনের সব বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে তিন বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কিছু সময় ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আইইউবিসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি হিসেবে পাঠদান করেছেন।

