বাংলাদেশ

সাহায্যের আবেদন

ক্যানসারে আক্রান্ত শাহীন, দরকার অর্থসহায়তা

বিজ্ঞপ্তি

কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত মো. শাহজামাল শাহীন (৪৬)। ২০২৩ সাল থেকে তিনি এই মরণব্যাধির সঙ্গে লড়াই করছেন। রোগ শনাক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি পোশাক কারখানার কর্মকর্তার চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চিকিৎসা নিয়ে আসছেন।

তবে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎকেরা শাহীনকে ভারতে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে নেওয়ার মতো কোনো অর্থ এখন তাঁর পরিবারের হাতে নেই। ইতিমধ্যে অর্থাভাবে শাহীন ঢাকা ছেড়ে পরিবার নিয়ে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার বড় গোবিন্দপুরে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। সেখান থেকেই ঢাকায় আনা-নেওয়া করে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

তাই বাধ্য হয়ে দেশের মানুষের কাছে চিকিৎসাসহায়তা চেয়েছেন দুই সন্তানের পিতা শাহীন। সাহায্য পাঠাতে—মো. শাহ জামাল শাহীন, হিসাব নম্বর: ৫১১২০০২২১৩৫৫৮, সোনালী ব্যাংক, পলাশবাড়ী শাখা, গাইবান্ধা। (বিকাশ) ০১৭১৯১১৮৮২৩। বিজ্ঞপ্তি

আরও পড়ুন