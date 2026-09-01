জিএসইএ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ১১তম আসরের আবেদন শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা–বিষয়ক প্রতিযোগিতা ‘গ্লোবাল স্টুডেন্ট এন্ট্রাপ্রেনিউর অ্যাওয়ার্ডস’ (জিএসইএ) বাংলাদেশের ১১তম আসরের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক আসরে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সেখানে গ্লোবাল ফাইনালের শীর্ষ তিন বিজয়ী পাবেন মোট এক লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কার।
গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জিএসইএ বাংলাদেশের এবারের আসরের আবেদনপ্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়। আগামী ৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট eobangladesh.org/gsea ঠিকানায় গিয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ‘সম্ভব’ হেলথ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এন্ট্রাপ্রেনিউরস অর্গানাইজেশন (ইও) বাংলাদেশের সভাপতি আজরা সেলিম, কাজী রিসোর্টের পরিচালক ও জিএসইএ বাংলাদেশের চেয়ার কিম্বার্লি হান্না কাজী, ড্রাগন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামরুস সোবহান এবং স্পার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের চেয়ারম্যান তানাজ্জুল আয়মান। এবারের কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে রয়েছেন ইনডেসোর সোয়েটার লিমিটেডের মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান এবং ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালক তাহমিনা আফরোজ।
আয়োজকেরা জানান, জিএসইএ মূলত কোনো সাধারণ ব্যবসা পরিকল্পনা (বিজনেস আইডিয়া) প্রতিযোগিতা নয়। পড়ালেখার পূর্ণ চাপ সামলানোর পাশাপাশি যে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করছেন, শুধু তাঁরাই এতে আবেদন করতে পারবেন।
চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবেন (খণ্ডকালীন শিক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য)।
আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।
আবেদনকারীকে অবশ্যই তাঁর নিজস্ব ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা বা মালিক হতে হবে এবং ব্যবসাটি অন্তত ছয় মাস ধরে সচল থাকতে হবে।
ব্যবসায় ইতিমধ্যে নিয়মিত ক্রেতা ও আয় থাকতে হবে।
ব্যবসা থেকে কমপক্ষে ৫০০ মার্কিন ডলার আয় অথবা ১ হাজার মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ থাকতে হবে।
২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে এই প্রতিযোগিতার জাতীয় গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে। চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী পাবেন পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার। এর পাশাপাশি ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ইওর সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবেন তিনি।