সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া জামিনসংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) বক্তব্য হিসেবে একটি ফটোকার্ড প্রচার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তারা বলছে, ফটোকার্ডে প্রচারিত জামিনসংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়।
আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফটোকার্ডে উল্লিখিত ‘গ্রেফতারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দুই-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কিভাবে তা বোধগম্য নয়’—এ কথা আইজিপি বলেননি।
গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে আইজিপির দেওয়া বক্তব্য বিকৃত করে এই ফটোকার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
পুলিশ সদর দপ্তর বলেছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ অসত্য তথ্য প্রকাশের প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা।