মেট্রোরেলের পাঁচটি স্টেশনে ব্র্যাক ব্যাংকের এটিএম সেবা চালু

যাত্রীদের দ্রুত ও ঝামেলাহীন ব্যাংকিং সেবা দিতে ঢাকার এমআরটি লাইন-৬-এর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এটিএম বুথ স্থাপন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। এর ফলে ব্যাংকটির অল্টারনেট ব্যাংকিং চ্যানেল নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত হয়েছে।
এমআরটি লাইন-৬-এর পল্লবী, মিরপুর-১০, ফার্মগেট, শাহবাগ ও বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে স্থাপিত এটিএমগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে।
মেট্রোরেল ঢাকার যাতায়াতব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ব্র্যাক ব্যাংকের ডিজিটাল ও সহজ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারকারীদের দেবে ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং-সুবিধা। নগদ উত্তোলনের পাশাপাশি যাত্রীরা এসব প্রযুক্তিনির্ভর এটিএম থেকে ফান্ড ট্রান্সফার, ব্যালেন্স অনুসন্ধান, কার্ডবিহীন ক্যাশ উত্তোলন, বিকাশ ক্যাশ-আউটসহ বিভিন্ন স্মার্ট ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এবং ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির আওতায়।
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব অল্টারনেট ব্যাংকিং চ্যানেলস নাজমুর রহিম এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারুক আহমেদ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএমটিসিএলের প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আবদুল ওহাব, এনডিসি, পিইঞ্জি, কোম্পানি সেক্রেটারি (যুগ্ম সচিব) খোন্দকার এহতেশামুল কবীর, ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেলস ইমতিয়াজ আহমেদ, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের রিজিওনাল হেড নাকিব জামান, হেড অব গভর্নমেন্ট রিলেশনস খন্দকার এমদাদুল হক এবং ক্লাস্টার ম্যানেজার সাবিনা সারমিন।
এমআরটি স্টেশনে এটিএম সেবা চালু প্রসঙ্গে নাজমুর রহিম বলেন, ‘দৈনন্দিন যাতায়াতের কেন্দ্রগুলোতে ব্যাংকিং সেবা যুক্ত করার মাধ্যমে আমরা নগরের গ্রাহকদের জন্য আর্থিক সেবাকে আরও দ্রুত, স্মার্ট ও সুবিধাজনক করে তুলছি। দেশব্যাপী ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও পরিবহন হাবে আমাদের এটিএম সেবা সম্প্রসারিত করব।’
সারা দেশে ৩২৯টি এটিএম, ১০৩টি সিআরএম এবং ৬৮টি আরসিডিএমের বিস্তৃত অল্টারনেট ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে ব্র্যাক ব্যাংক দেশব্যাপী ব্যাংকিং সেবা আরও সম্প্রসারিত করছে। নেটওয়ার্ক শক্তিশালী ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশজুড়ে ব্যাংকিং সেবাকে আরও সহজলভ্য করতে ব্যাংকটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ উদ্যোগ সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।