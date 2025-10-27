পুলিশের সামনে নির্বাচন ঘিরে নেতিবাচক ভাবমূর্তি থেকে বেরোনোর সুযোগ এসেছে: আইজিপি

অতীতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশ সম্পর্কে জনমনে যে নেতিবাচক ইমেজ (ভাবমূর্তি) তৈরি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি বড় সুযোগ সামনে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে পুলিশ সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
আইজিপি বাহারুল আলম বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশ পুলিশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতাও পুলিশের রয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে অনুষ্ঠিত বিশেষ অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইজিপি। সভায় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, র্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, এসবিপ্রধান মো. গোলাম রসুল, অতিরিক্ত আইজিপি, ঢাকাস্থ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান, সব পুলিশ কমিশনার ও রেঞ্জ ডিআইজিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পুলিশ সুপাররা ভার্চ্যুয়ালি সভায় অংশ নেন।
সভায় অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ও অপরাধ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন। আইজিপি নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশের লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারের তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষিত পুরস্কার সম্পর্কে প্রচার জোরদার করতে হবে।
আইজিপি ইউনিট প্রধানদের বাংলাদেশ পুলিশের চলমান নির্বাচনী প্রশিক্ষণ নিবিড়ভাবে পরিচালনার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপারদের প্রতি কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়া যথাসময়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের আহ্বান জানান। গুম কমিশনে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন আইজিপি। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত মামলাগুলোকে বিশেষ গুরুত্বসহ তদন্ত ও নিষ্পত্তির ওপর জোর দেন তিনি।
আইজিপি আরও বলেন, মামলা তদন্তের গুণগত মান উন্নত করতে হবে এবং এ বিষয়ে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
সভায় উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা এবং অনলাইনে যুক্ত জেলা পুলিশ সুপাররা প্রশাসনিক ও অপারেশনাল নানা বিষয়ে আইজিপির সঙ্গে মতবিনিময় করেন।