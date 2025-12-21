আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ছায়ানট স্থির প্রত্যয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখবে

আক্রান্ত হওয়ার পর ছায়ানট দ্রুত স্বাভাবিক নিয়মিত কাজে ফিরে যেতে উন্মুখ। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে সব প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঙালির আবহমান সংস্কৃতিচর্চা, সংগীত সাধনা ও প্রসারে স্থির প্রত্যয়ে যাত্রায় অবিচল থাকবে। আজ রোববার ছায়ানটের এক বিবৃতিতে এ কথাগুলো বলা হয়েছে।
দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সভাপতি সারওয়ার আলী ও সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা এই বিবৃতি দিয়েছেন।
পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একদল অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবন আক্রমণ করে। তারা ছয়তলা ভবনের প্রায় প্রতিটি কক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। লুটপাট চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও আগুন নিভিয়ে ফেলে। সে সময় র্যাবও ভবন চত্বরে উপস্থিত ছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়, পরদিন শুক্রবার দুপুরে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন। তিনি ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ছায়ানট সংগঠকদের জানান, সরকার ভবনের নিরাপত্তা দেবে ও অবকাঠামোগত সব ক্ষতিপূরণ দিতে আগ্রহী। গতকাল শনিবার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণসহ ছায়ানট ধানমন্ডি থানায় মামলা রুজু করে। ছায়ানট যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এমন একটি ধারণা চলছে যে ওসমান হাদির (ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি) মর্মান্তিক মৃত্যুজনিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো মহল এই হামলা চালিয়েছে। তবে ছায়ানট মনে করে না এই নবীন নেতার মৃত্যুর সূত্রে সংস্কৃতি-ভবনে আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। বরং বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী ব্যক্তিরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে বলেই ধারণা ছায়ানটের।
বিবৃতিতে বলা হয়, ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে হামলা চালানোর রাতেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত সংবাদপত্র প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার ভবনে অগ্নিসংযোগ করে একটি মহল। এমন ধ্বংসাত্মক কাজ স্বাধীন গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করারই সমার্থক। উপরন্তু সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকেও দ্য ডেইলি স্টার চত্বরে হেনস্তা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯ ডিসেম্বর শনিবার রাতে আগুন লাগিয়ে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয় ভস্মীভূত করা হয়েছে। ছায়ানট এসব কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানায়।
ছায়ানট দ্রুতই স্বাভাবিক এবং নিয়মিত কাজে ফিরে যেতে উন্মুখ বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত সামগ্রী মেরামত ও সংগ্রহ করার আগে সে কাজ খুবই দুরূহ। এর মধ্যেও ছায়ানট তার নির্ধারিত অনুষ্ঠান আয়োজনে সক্ষম হবে বলে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়।
বিবৃতিতে ছায়ানটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভবন আক্রান্ত হওয়ায় দেশ ও বিদেশের প্রাক্তনী ও শিক্ষার্থীসহ বিপুলসংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বার্তা পেয়ে ছায়ানট অভিভূত। অনেকে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
ছায়ানট সবিনয়ে জানাতে চায়, এটি স্বনির্ভর স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। একান্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো খাত ছাড়া নিয়মিত কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সহায়তা গ্রহণে ছায়ানট অভ্যস্ত নয়। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজস্ব বৃহত্তর পরিবারের সংগঠক, প্রাক্তনী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিয়ে ছায়ানট এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।