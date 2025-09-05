রিটকারী ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকিদাতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে রিটকারী ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সংগঠনের আহ্বায়ক মাহমুদ সাকলেম ও সদস্যসচিব রুহুল আমিন বলেন, ধর্ষণের মতোই ধর্ষণের হুমকি দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার যথেষ্ট নয়, হুমকিদাতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া শুধু প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে না, বরং শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন শিক্ষার্থীর এ ধরনের মানসিকতার কারণে কেবল শিক্ষাঙ্গনেই অশান্তি সৃষ্টি হয় না, বরং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চাওয়া বা স্ট্যাটাস দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ অপরাধের দায় এড়ানো সম্ভব নয়।
শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতারা আরও বলেন, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে মত প্রকাশ করতে পারে এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে, সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরও মনোযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।