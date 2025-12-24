বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ ও ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা (ডানে)
বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ ও ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা (ডানে)
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক

একই দিনে পাল্টাপাল্টি হাইকমিশনার তলবের ঘটনা এটাই প্রথম

  • দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ মিশন অভিমুখে বিক্ষোভ, আটক।

  • বিক্ষোভের আয়োজক ভিএইচপিসহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা টানা চতুর্থ দিনের মতো গতকাল মঙ্গলবারও অব্যাহত ছিল। দিনের শুরুতে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়। এর জের ধরে এদিন বিকেলে দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে।

গত ১০ দিনে এ নিয়ে দুই দেশ দুবার করে পরস্পরের কূটনীতিককে তলব করে নানা ইস্যুতে প্রতিবাদ আর উদ্বেগ জানাল। গত ১৬ মাসে দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। তবে একই দিনে দুই দেশের দূতকে পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

গতকাল ভারতের দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ মিশন অভিমুখে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদসহ (ভিএইচপি) একাধিক উগ্রপন্থী সংগঠন মিছিল–সমাবেশ করেছে। তিনটি স্থানে পুলিশ তাদের বাংলাদেশ মিশনে যাওয়ার পথ আটকালে বিক্ষোভকারীরা সংঘাতে জড়ান।

এমন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুম্বাইতে বাংলাদেশ উপহাইকমিশন আজ বুধবার থেকে ভিসা সেবা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে দিল্লি ও আগরতলায় ভিসা সেবা করে দিয়েছে ঢাকা।

দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক বছর আগেও দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিমুখে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিল হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠন। তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশ মিশন থেকে অনেক দূরেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দিয়েছিল। এবার মিশন থেকে ৬০০–৭০০ মিটার দূরে আটকে দেওয়া হয়। যদিও গত শনিবার রাতে দিল্লিতে সুরক্ষিত কূটনৈতিক এলাকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভকারী ২০–২৫ জনের দলটি কীভাবে পৌঁছে গেল, সেটা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত সোমবার শিলিগুড়ির বিক্ষোভকারীদের তুলনায় গতকাল কলকাতা ও মুম্বাইয়ে বিক্ষোভকারীরা বেশি মারমুখী ছিলেন।

চা পানের নামে তলব

দিল্লি থেকে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বি শ্যাম চা পানের আমন্ত্রণের কথা বলে তলব করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে। স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটার দিকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান।

সেখানে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে বলা হয়, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ইস্যুতে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। তখন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে বাস্তবতার নিরিখে অবস্থান তুলে ধরছে।

প্রণয় ভার্মাকে যা বলেছে ঢাকা

বাংলাদেশ সরকারের গভীর উদ্বেগ জানাতে গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র প্রথম আলোকে জানায়, প্রণয় ভার্মাকে সকাল ১০টায় তলব করেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রণয় ভার্মাকে তলব করে ২০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও হাইকমিশনারের বাসভবনের বাইরে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনা; ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ ভিসা কেন্দ্রে বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর ভাঙচুরের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে উদ্বেগ জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিমুখে যেতে চাইলে বাধা দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বাইয়ে বিক্ষোভ

বাংলাদেশের ময়মনসিংহে পোশাক কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যা ও বিভিন্ন স্থানে ‘হিন্দু নির্যাতনের’ অভিযোগ তুলে গতকাল কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ মিশন অভিমুখে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), বজরং দল, বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চসহ বিভিন্ন হিন্দুত্বাবাদী সংগঠন এ কর্মসূচির আয়োজক ছিল।

কলকাতায় গতকাল বাংলাদেশ উপহাইকমিশন অভিমুখে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি ও লাঠিপেটার ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন বেশ কয়েকজন। পরে কয়েকজনকে আটকও করে পুলিশ। বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাংলাদেশে ওই কর্মসূচির ডাক দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আগেই উপহাইকমিশন চত্বরে নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সংঘাত ঠেকাতে পারেনি।

আমাদের নয়াদিল্লি প্রতিনিধি জানান, দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেন ভিএইচপি ও বজরং দলের সমর্থকেরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, হাইকমিশন থেকে ৬০০–৭০০ মিটার দূরে বিক্ষোভকারীদের গতিরোধ করে পুলিশ। বাধা পেয়ে বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা পোড়ান। একসময় প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগোতে গেলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এদিকে ত্রিপুরায় বাংলাদেশ মিশনের প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আজ বুধবার সমাবেশ ডেকেছে ভিএইচপি ও বজরং দল।

উল্লেখ্য, হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ নাকচ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ময়মনসিংহের ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

