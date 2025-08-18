সব সময় চুনোপুঁটি ধরি, রুই–কাতলা ধরা পড়ে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, নিরীহ কেউ যাতে শাস্তি না পায়। অপরাধী যাতে ছাড় না পায়। আমরা সব সময় চুনোপুঁটি ধরি। রুই–কাতলা ধরা পড়ে না। রাঘব বোয়ালদের ধরার চেষ্টা চলছে।’
আজ সোমবার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
সংবাদ সম্মেলনে ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা এক রিকশাচালককে গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ওই দিন সেখানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে নির্দেশনা ছিল বলে জানান উপদেষ্টা।
মব জাস্টিস (উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার) বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মব জাস্টিস শেষ হয়ে গেছে, এটা বলা যাবে না। ঢাকায় মব জাস্টিস কমলেও ঢাকার আশপাশে হচ্ছে। রংপুরে কিছুদিন আগেও হয়েছে। সরকার চেষ্টা করছে মব জাস্টিস যতটা কমিয়ে আনা যায়।
কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন রশীদসহ ১৮ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আরেক সাংবাদিক। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে কি না, জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশকে বরখাস্ত, এটা চলমান প্রক্রিয়া।
বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস না করে আদালতকে জিজ্ঞেস করেন। পুলিশের গ্রেপ্তার করা অবৈধ হলে আদালত ছেড়ে দিত। আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করছে।’
অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ২৭ হাজারের বেশি সদস্য নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তাঁরা দায়িত্ব পালন শুরু করবেন।
উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৮৫১ পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কনস্টেবল থেকে এসআই পদে এ নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) ৪ হাজার ৪৬৯ জন, আনসার সদস্য হিসেবে ৫ হাজার ৫৫১ জন, ফায়ার সার্ভিসে ২০৮ জন এবং কারা অধিদপ্তরে ১ হাজার ৫৫৮ জনকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচনের আগে তাঁরা দায়িত্ব পালন শুরু করবেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, কিছু পদ নতুন তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া শূন্য পদেও নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়োগে ক্যাডারের কেউ নেই। সব মিলিয়ে গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ২৭ হাজার ৬৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।